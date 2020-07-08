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Crime em Itapoã

Policial morto a tiros em padaria era assessor de gabinete de Assumção

Mario André do Carmo Morandi foi admitido no gabinete no dia 12 de fevereiro de 2019 e trabalhava em regime comissionado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 21:21

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 21:21

Mario André Morandi era assessor do gabinete do deputado Capitão Assumção
Mario André Morandi era assessor do gabinete do deputado Capitão Assumção Crédito: Reprodução
O policial militar da reserva que foi morto a tiros em uma padaria no bairro Itapoã, em Vila Velha, no final da tarde desta terça-feira (7), era assessor do gabinete do deputado Capitão Assumção (Patriota). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do parlamentar.
Mario André do Carmo Morandi foi admitido no gabinete no dia 12 de fevereiro de 2019 e trabalhava em regime comissionado, segundo o site da Transparência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

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Morandi também era conhecido do ex-deputado federal Carlos Manato, que também confirmou a identidade do policial e lamentou pelo ocorrido. "Estamos chocados, vamos aguardar a posição da polícia, que Deus conforte o coração de todos os familiares", disse Manato à reportagem de A Gazeta.

O CRIME

Conforme informou inicialmente a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30 em via pública, e o policial teve o óbito confirmado no local.
Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
No final da noite desta terça-feira (7), o carro usado no crime, um Toyota Corolla, foi encontrado queimado na Rodovia Leste Oeste.  Nenhum suspeito foi detido.
Tiroteio causou tumulto em Itapoã, em Vila Velha
Tiroteio causou tumulto em Itapoã, em Vila Velha Crédito: Internauta | A Gazeta
O crime causou tumulto no local, e moradores relataram ter ouvido mais de cinco disparos. Mario André estava dentro de uma padaria quando foi assassinado.

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