Policial morto a tiros em padaria era assessor de gabinete de Assumção

Mario André Morandi era assessor do gabinete do deputado Capitão Assumção Crédito: Reprodução

Mario André do Carmo Morandi foi admitido no gabinete no dia 12 de fevereiro de 2019 e trabalhava em regime comissionado, segundo o site da Transparência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Morandi também era conhecido do ex-deputado federal Carlos Manato, que também confirmou a identidade do policial e lamentou pelo ocorrido. "Estamos chocados, vamos aguardar a posição da polícia, que Deus conforte o coração de todos os familiares", disse Manato à reportagem de A Gazeta.

O CRIME

Conforme informou inicialmente a Polícia Militar , o crime aconteceu por volta das 17h30 em via pública, e o policial teve o óbito confirmado no local.

Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Tiroteio causou tumulto em Itapoã, em Vila Velha Crédito: Internauta | A Gazeta

O crime causou tumulto no local, e moradores relataram ter ouvido mais de cinco disparos. Mario André estava dentro de uma padaria quando foi assassinado.