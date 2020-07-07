Pedreiro morre ao cair de estrutura em obra de Vila Velha

Pedreiro morreu ao cair de obra no Centro de Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco | TV Gazeta

TV Gazeta, Leandro Tedesco. Um pedreiro, de aproximadamente 60 anos, morreu ao cair de uma estrutura similar a um telhado no início da tarde desta terça-feira (7) no Centro de Vila Velha . As informações são do repórter da, Leandro Tedesco.

A obra em que o homem trabalhava fica ao lado da pracinha do bairro. Operários e responsáveis não quiseram gravar entrevista. Comerciantes afirmaram que o prédio pertence à Prefeitura de Vila Velha e está passando por uma reforma, e a empresa que faz o serviço é terceirizada.

O corpo do pedreiro foi levado pelo carro do Departamento Médico Legal (DML) às 15h. A perícia da Polícia Civil esteve dentro da obra para obter mais informações da ocorrência.

Ao sair, os peritos falaram com a reportagem da TV Gazeta que não encontraram nenhum equipamento de segurança junto ao corpo da vítima. Os policiais disseram que ele estava trabalhando em cima de estrutura que parecia um telhado.

A Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) foi questionada sobre o acidente e confirmou a posse do prédio, que vai abrigar o Centro Municipal do Idoso, na Praça Duque de Caxias. Em nota, o órgão disse que lamenta profundamente a morte do operário.

"Tão logo tomou ciência do ocorrido, a PMVV entrou em contato com a empresa responsável para orientar no sentido de dar todo o apoio a família do funcionário bem como prestar os esclarecimentos necessários acerca do ocorrido e providenciar a emissão da CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, no prazo de 24h " Prefeitura de Vila Velha - -

Ainda de acordo com a PMVV, segundo o responsável técnico da empresa CAJ Construções e Serviços Eireli ME, contratada por licitação para executar a obra de reforma, uma carretilha de segurança se desprendeu e atingiu o operário, no momento em que executava um serviço na parte alta da estrutura.

Em nota, o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informou que irá instaurar procedimento de investigação para apurar as circunstâncias do acidente ocorrido nesta tarde (7), responsável por provocar a morte de um operário. Confira na íntegra:

"A instituição pretende tomar as medidas necessárias para solucionar o caso extrajudicialmente. Caso não seja possível, o MPT tem o direito de ingressar com uma ação na Justiça em face do contratante.

O órgão ministerial esclarece que possui a missão de defender os direitos coletivos dos trabalhadores e que denúncias relacionadas ao meio ambiente em obras, tais como acidentes, em geral ocasionadas por quedas, choques ou soterramentos, podem ser realizadas pela própria população no site da Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região: https://peticionamento.prt17.mpt.mp.br/denuncia.