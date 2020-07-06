Linha de pipa provoca acidente e deixa motociclista ferido em Vila Velha

Fábio Marcelino, de 32 anos, transitava de moto pela Avenida Gonçalves Ledo, no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (06), quando foi atingido por uma linha de pipa e caiu.
De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha (PMVV), ele chegou a tentar tirar a linha com as mãos, mas não conseguiu e acabou cortando os dedos da mão esquerda e o nariz. O homem foi então socorrido pelo Samu para um hospital particular do município. A Guarda Municipal deu o primeiro atendimento ao motociclista e atuou na organização do trânsito no local.