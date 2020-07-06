Helicóptero cai na Baía de Guanabara; ocupantes foram resgatados com vida

Um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu na Baía de Guanabara na tarde desta segunda-feira (6). O acidente aconteceu próximo ao Museu do Amanhã, no Centro do Rio. Os dois ocupantes foram resgatados com vida.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 14h40 para ajudar no resgate, e às 15h55 recebeu comunicado da informando que os dois tripulantes haviam sido retirados da água por uma embarcação particular, que passava pelo local.
Os ocupantes foram encaminhados à Capitania dos Portos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles