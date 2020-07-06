BR 101: jovens colocam a vida em risco forçando quebra de asa no ES

Dois adolescentes de 16 anos foram flagrados nesta segunda-feira (06) forçando caminhoneiros a realizarem a manobra conhecida como quebra de asa, no Km 410 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação foi denunciada por motoristas e os adolescentes flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). É o segundo caso, em menos de um mês, no mesmo trecho da rodovia federal.
Segundo a polícia, os adolescentes estavam entrando na frente dos caminhões, na pista, forçando os motoristas a balançar a carroceria de um lado para o outro, tirando as rodas da pista - a chamada quebra de asa. A PRF alerta que este tipo de manobra pode fazer com que o caminhão sofra danos estruturais, além de colocar em risco a vida do motorista e dos demais usuários da rodovia.
Ao serem abordados pelos agentes da polícia, os adolescentes confirmaram que faziam parte de grupos de quebra de asa.
De acordo co a PRF, por se tratar de menores envolvidos em possível crime previsto no artigo 132 do Código Penal perigo para a vida ou saúde de outrem, o conselho tutelar foi acionado. Os dois adolescentes foram levados para a delegacia de Itapemirim. Eles serão ouvidos ainda nesta tarde, segundo informações da Polícia Civil.
Esse já é o segundo flagrante feito pela PRF, em menos de um mês, de adolescentes realizando quebra de asa na BR 101, em Itapemirim. No dia 20 de junho, jovens também foram levados para a delegacia por praticar e filmar a mesma brincadeira.