BR 101: jovens colocam a vida em risco forçando quebra de asa no ES

Segundo a polícia, os adolescentes estavam entrando na frente dos caminhões, na pista, forçando os motoristas a balançar a carroceria de um lado para o outro, tirando as rodas da pista - a chamada quebra de asa. A PRF alerta que este tipo de manobra pode fazer com que o caminhão sofra danos estruturais, além de colocar em risco a vida do motorista e dos demais usuários da rodovia.