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BR 101: jovens colocam a vida em risco forçando quebra de asa no ES

A PRF fez o novo flagrante nesta segunda (06), em Itapemirim . Dois adolescentes estavam entrando na frente dos caminhões, forçando os motoristas a balançar a carroceria, manobra conhecida como quebra de asa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 16:08

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 16:08

Jovens colocam vidas em risco no ES e postam vídeos no YouTube
No dia 20 de junho, jovens colocam vidas em risco no ES e postam vídeos no YouTube Crédito: Reprodução
Dois adolescentes de 16 anos foram flagrados nesta segunda-feira (06) forçando caminhoneiros a realizarem a manobra conhecida como quebra de asa, no Km 410 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação foi denunciada por motoristas e os adolescentes flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). É o segundo caso, em menos de um mês, no mesmo trecho da rodovia federal.
Segundo a polícia, os adolescentes estavam entrando na frente dos caminhões, na pista, forçando os motoristas a balançar a carroceria de um lado para o outro, tirando as rodas da pista - a chamada quebra de asa. A PRF alerta que este tipo de manobra pode fazer com que o caminhão sofra danos estruturais, além de colocar em risco a vida do motorista e dos demais usuários da rodovia.

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Ao serem abordados pelos agentes da polícia, os adolescentes confirmaram que faziam parte de grupos de quebra de asa.
De acordo co a PRF, por se tratar de menores envolvidos em possível crime previsto no artigo 132 do Código Penal perigo para a vida ou saúde de outrem, o conselho tutelar foi acionado. Os dois adolescentes foram levados para a delegacia de Itapemirim. Eles serão ouvidos ainda nesta tarde, segundo informações da Polícia Civil.
Esse já é o segundo flagrante feito pela PRF, em menos de um mês, de adolescentes realizando quebra de asa na BR 101, em Itapemirim. No dia 20 de junho, jovens também foram levados para a delegacia por praticar e filmar a mesma brincadeira.

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