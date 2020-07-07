Suspeitos fogem de abordagem na Serra e um deles é morto pela polícia

Equipe durante operação no helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) Crédito: Notaer

Your browser does not support the video tag.

De acordo com a equipe do Notaer, os suspeitos estavam fortemente armados, foram abordados pela PM e reagiram, iniciando fuga por uma região de matagal. A PM, então, solicitou a ajuda da corporação, e o helicóptero fez uma varredura pela área.

Segundo informações do capitão da equipe, foi possível ver as trilhas que os suspeitos abriram para chegar em outra parte do bairro, e os criminosos não foram localizados.