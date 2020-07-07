Suspeitos fogem de abordagem na Serra e um deles é morto pela polícia

Um grupo de suspeitos que, segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), estava fortemente armado, fugiu de uma abordagem da Polícia Militar em uma região de mata em Serra Dourada, na Serra, na tarde desta terça-feira (7). Um deles acabou baleado pela polícia e morreu no local.
De acordo com a equipe do Notaer, os suspeitos estavam fortemente armados, foram abordados pela PM e reagiram, iniciando fuga por uma região de matagal. A PM, então, solicitou a ajuda da corporação, e o helicóptero fez uma varredura pela área.
Segundo informações do capitão da equipe, foi possível ver as trilhas que os suspeitos abriram para chegar em outra parte do bairro, e os criminosos não foram localizados.
Acionada pela reportagem de A Gazeta para dar mais detalhes sobre o ocorrido, a Polícia Militar alegou que, no local, foi encontrada uma mochila com uma pistola e diversos entorpecentes.