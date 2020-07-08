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Crime

Carro usado em assassinato de policial em Vila Velha é encontrado

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo, um Toyota Corolla, foi incendiado e abandonado na Rodovia Leste Oeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 21:49

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 21:49

Carro utilizado no assassinato de Andre Morandi foi encontrado incendiado na Rodovia Leste Oeste
Carro utilizado no assassinato de Andre Morandi foi encontrado incendiado na Rodovia Leste Oeste Crédito: Internauta
O carro utilizado no assassinato do policial militar da reserva, Mário Andre Morandi, na tarde desta terça-feira (7) em uma padaria no bairro Itapoã, em Vila Velha, foi encontrado nesta noite. De acordo com a Polícia Militar, o veículo, um Toyota Corolla, foi incendiado e deixado na Rodovia Leste Oeste.
Morandi era assessor do gabinete do deputado Capitão Assumção (Patriota). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do parlamentar. Ele foi admitido no gabinete no dia 12 de fevereiro de 2019 e trabalhava em regime comissionado, segundo o site da Transparência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

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O CRIME

Conforme informou inicialmente a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30 em via pública, e o policial teve o óbito confirmado no local. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Nenhum suspeito foi detido.
Mario André do Carmo Morandi estava em uma padaria quando foi assassinato nesta terça-feira (7), em Vila Velha
Mario André do Carmo Morandi estava em uma padaria quando foi assassinato nesta terça-feira (7), em Vila Velha Crédito: Reprodução | Facebook
O crime causou tumulto no local, e moradores relataram ter ouvido mais de cinco disparos. Mario André estava dentro de uma padaria quando foi assassinado.

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