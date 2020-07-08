Carro usado em assassinato de policial em Vila Velha é encontrado

Conforme informou inicialmente a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30 em via pública, e o policial teve o óbito confirmado no local. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Nenhum suspeito foi detido.