Carro usado em assassinato de policial em Vila Velha é encontrado

O carro utilizado no assassinato do policial militar da reserva, Mário Andre Morandi, na tarde desta terça-feira (7) em uma padaria no bairro Itapoã, em Vila Velha, foi encontrado nesta noite. De acordo com a Polícia Militar, o veículo, um Toyota Corolla, foi incendiado e deixado na Rodovia Leste Oeste.
Morandi era assessor do gabinete do deputado Capitão Assumção (Patriota). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do parlamentar. Ele foi admitido no gabinete no dia 12 de fevereiro de 2019 e trabalhava em regime comissionado, segundo o site da Transparência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
O CRIME
Conforme informou inicialmente a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30 em via pública, e o policial teve o óbito confirmado no local. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Nenhum suspeito foi detido.
O crime causou tumulto no local, e moradores relataram ter ouvido mais de cinco disparos. Mario André estava dentro de uma padaria quando foi assassinado.