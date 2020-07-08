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Polícia prende suspeito de praticar 15 assaltos a ônibus na Grande Vitória

Embora seja suspeito de participação em roubos a coletivos, o indivíduo foi preso por ameaças à ex-companheira. Ele foi preso nesta terça-feira (7), em casa, no bairro Vale dos Reis, e já havia sido conduzido para a delegacia outras quatro vezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 12:24

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:24

Criminosos entraram em um ônibus da linha 834, do Transcol, na Serra
O homem detido tem envolvimento em mais de dez assalto a ônibus na Grande Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A polícia tirou de circulação um dos suspeitos de praticar pelo menos 15 assaltos a ônibus na Grande Vitória. Embora estivesse sendo procurado pelos roubos a passageiros, a prisão ocorrida nesta terça-feira (7) na casa do indivíduo, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, se deu por outro motivo, como explicado pelo Capitão Santana, do 7º Batalhão da Polícia Militar, da mesma cidade.
Polícia prende suspeito de praticar 15 assaltos a ônibus na Grande Vitória

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"Já havia informações preliminares de participação de que esse indivíduo detido ontem também tinha participado de outros roubos a coletivos. Diante disso, o serviço de inteligência do 7º Batalhão fez um levantamento, que inclusive contou com o apoio de moradores da comunidade. De posse dessas informações e do levantamento, os militares foram até o endereço desse indivíduo e lá o localizaram. Foi feita a abordagem e a condução do indivíduo para a delegacia. Ele foi logo identificado por uma tatuagem no pescoço e não reagiu à prisão, mas ele foi detido mesmo por um mandado de prisão em aberto pelo crime de Lei Maria da Penha (ameaças)", disse o militar em coletiva realizada nesta quarta-feira (8).

QUINTA DETENÇÃO

O nome do detido não foi divulgado pela polícia, mas a ficha criminal dele  por diferentes crimes  é extensa, segundo o Capitão Santana.
"Em um levantamento nosso aqui, constatamos que esse indivíduo já foi conduzido quatro vezes para a delegacia. Em duas situações ele foi detido conduzindo uma moto roubada e em posse de simulacro (arma falsa). Nas outras duas ele estava com entorpecentes e agora esta ocorrência que tinha prisão em aberto", complementou.

SEGURANÇA NOS COLETIVOS

Para o delegado titular da Delegacia de Crime Contra Transporte e Passageiro, Gabriel Monteiro, a retirada do suspeito das ruas dará mais segurança aos usuários do transporte público na Região Metropolitana do Estado.
"Esse indivíduo é de altíssima periculosidade. Ele não só comete crimes no transporte coletivos, ele usa o crime como meio de via. Ele já foi abordado diversas vezes com simulacro, utiliza veículos com restrição de furto e roubo. Então essa prisão realizada ontem foi muito qualificada e temos certeza de que os crimes de roubos a coletivos vão diminuir porque só ele é responsável por cerca de 10 a 15 roubos a ônibus", explicou o delegado.
Com a prisão do suspeito, o delegado quer agilizar junto ao Judiciário para manter o indivíduo no sistema carcerário, complementando que há pelo menos um ano o detido praticava crimes em coletivos, especialmente em duas cidades da Grande Vitória.
"Temos inquérito que já tramita há um ano. Pela dificuldade da individualização, percebemos que há mais de um ano ele vem cometendo esse tipo de crime. Por isso que é necessário e importante a ajuda da população para identificarmos esses indivíduos. Acreditamos que tenha mais pessoas envolvidas e já solicitamos imagem. Ele já atuou sozinho, mas na maioria das vezes ele conta com a ajuda de um comparsa. Ele também já foi identificado, porém, não vamos detalhar para não atrapalhar a investigação", salientou Gabriel Monteiro.
O delegado ainda contou que o acusado costuma agir com violência nos assaltos e já feriu passageiros em assaltos realizados.

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