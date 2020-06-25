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10 pontos na cabeça

Passageiro é agredido em arrastão dentro de Transcol em Cariacica

O assalto aconteceu na linha 700, que faz o trajeto entre os terminais de Campo Grande e Itacibá, nesta quarta-feira (24)

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 08:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 08:12
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Passageiros de um ônibus do Transcol foram vítimas de um arrastão no município de Cariacica na noite desta quarta-feira (24). Um deles chegou a ser ferido após uma coronhada e precisou levar 10 pontos na cabeça. Após buscas realizadas pela polícia, um homem foi preso e um menor apreendido.
O arrastão aconteceu na linha 700, que faz o trajeto entre os terminais de Campo Grande e Itacibá. Os suspeitos, de 16 e 20 anos, entraram no coletivo ainda no Terminal de Campo Grande. Assim que o ônibus saiu do local, com cerca de 10 passageiros, eles começaram a recolher os pertences das vítimas.
O passageiro que foi ferido, um embalador de 24 anos, disse que estava cochilando quando um dos suspeitos mandou ele entregar a mochila. Neste momento, ele foi atingido com uma coronhada.

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Peguei, olhei o celular rapidinho e botei no bolso. Quando escorei a cabeça e cochilei por cinco minutos, eu acordei com ele já pedindo a bolsa. Eu entreguei a bolsa e tomei uma coronhada, disse.
Após os dois suspeitos descerem, o motorista parou o ônibus no Pronto Atendimento de Alto Lage, onde o passageiro recebeu atendimento e precisou levar 10 pontos na cabeça, onde foi atingido.
É uma situação muito complicada, porque se eu fosse um pouco mais demorado, eu poderia levar um tiro, lamentou.
Passageiro foi ferido com uma coronhada e preciso levar 10 pontos na cabeça
Passageiro foi ferido com uma coronhada e preciso levar 10 pontos na cabeça Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um dos passageiros ligou para a polícia, que após buscas na região, prendeu os dois suspeitos no bairro Oriente. Segundo o tenente Zuqui, da Polícia Militar, viaturas que estavam na área fizeram a detenção dos indivíduos. O material roubado no ônibus foi recuperado.
Foi intensificado o patrulhamento na região e as viaturas do setor tiveram êxito em achar os dois indivíduos. Eles estavam com o produto do roubo, que foi recuperado. Os dois foram detidos e trazidos para a delegacia, destacou.
O militar falou sobre a conduta violenta dos assaltantes e orientou para que nenhuma vítima reaja em situações como essa. A gente sempre orienta a não reação, porque isso pode causar um problema ainda maior. O problema é que muitos assaltantes são violentos e, mesmo sem reação pela vítima, eles acabam atingindo o cidadão, como foi feito. Graças a Deus a gente não teve um problema maior, apesar dele ter sido levado para o Pronto Atendimento, levado pontos. O importante é que a gente conseguiu de imediato achar o produto e os indivíduos que cometeram o crime, explicou.
A polícia está investigando se os dois suspeitos têm envolvimento com outros crimes em Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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