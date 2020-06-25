Passageiro é agredido em arrastão dentro de Transcol em Cariacica

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Passageiros de um ônibus do Transcol foram vítimas de um arrastão no município de Cariacica na noite desta quarta-feira (24). Um deles chegou a ser ferido após uma coronhada e precisou levar 10 pontos na cabeça. Após buscas realizadas pela polícia, um homem foi preso e um menor apreendido.

O arrastão aconteceu na linha 700, que faz o trajeto entre os terminais de Campo Grande e Itacibá. Os suspeitos, de 16 e 20 anos, entraram no coletivo ainda no Terminal de Campo Grande. Assim que o ônibus saiu do local, com cerca de 10 passageiros, eles começaram a recolher os pertences das vítimas.

O passageiro que foi ferido, um embalador de 24 anos, disse que estava cochilando quando um dos suspeitos mandou ele entregar a mochila. Neste momento, ele foi atingido com uma coronhada.

Peguei, olhei o celular rapidinho e botei no bolso. Quando escorei a cabeça e cochilei por cinco minutos, eu acordei com ele já pedindo a bolsa. Eu entreguei a bolsa e tomei uma coronhada, disse.

Após os dois suspeitos descerem, o motorista parou o ônibus no Pronto Atendimento de Alto Lage, onde o passageiro recebeu atendimento e precisou levar 10 pontos na cabeça, onde foi atingido.

É uma situação muito complicada, porque se eu fosse um pouco mais demorado, eu poderia levar um tiro, lamentou.

Passageiro foi ferido com uma coronhada e preciso levar 10 pontos na cabeça Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um dos passageiros ligou para a polícia, que após buscas na região, prendeu os dois suspeitos no bairro Oriente. Segundo o tenente Zuqui, da Polícia Militar, viaturas que estavam na área fizeram a detenção dos indivíduos. O material roubado no ônibus foi recuperado.

Foi intensificado o patrulhamento na região e as viaturas do setor tiveram êxito em achar os dois indivíduos. Eles estavam com o produto do roubo, que foi recuperado. Os dois foram detidos e trazidos para a delegacia, destacou.

O militar falou sobre a conduta violenta dos assaltantes e orientou para que nenhuma vítima reaja em situações como essa. A gente sempre orienta a não reação, porque isso pode causar um problema ainda maior. O problema é que muitos assaltantes são violentos e, mesmo sem reação pela vítima, eles acabam atingindo o cidadão, como foi feito. Graças a Deus a gente não teve um problema maior, apesar dele ter sido levado para o Pronto Atendimento, levado pontos. O importante é que a gente conseguiu de imediato achar o produto e os indivíduos que cometeram o crime, explicou.

A polícia está investigando se os dois suspeitos têm envolvimento com outros crimes em Cariacica.