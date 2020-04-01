Passageiro é esfaqueado em assalto a ônibus do Transcol em Vila Velha

Passageiro foi esfaqueado em ônibus da linha 613, que saiu do Terminal de Vila Velha e seguia para o bairro Ponta da Fruta. Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um passageiro foi esfaqueado durante um assalto a um ônibus do Sistema Transcol na Rodovia do Sol, em Vila Velha , na noite desta terça-feira (31). O crime aconteceu por volta das 19h30 na linha 613, que saiu do Terminal de Vila Velha e seguia para o bairro Ponta da Fruta. Os assaltantes usavam máscaras cirúrgicas durante a ação. A vítima foi socorrida para um hospital particular de Vila Velha. Até a manhã desta quarta-feira (01), ninguém foi preso.

Segundo testemunhas, dois criminosos embarcaram no ônibus na altura do bairro São Conrado, na região de Terra Vermelha. Usando máscaras cirúrgicas, eles anunciaram o assalto. A dupla começou a roubar o celular das pessoas, quando um dos passageiros percebeu que a arma de um dos suspeitos era falsa.

Neste momento, o homem teria reagido. Mas, durante o confronto, o comparsa do suspeito que estava com a arma falsa partiu para cima do passageiro e o atingiu com duas facadas. A vítima, não identificada, foi levada para um hospital particular de Vila Velha. O estado de saúde do passageiro não foi informado.

SEGUNDO CASO DE ASSALTANTE USANDO MÁSCARA CIRÚRGICA

Esse É o segundo caso em dois dias em que assaltantes usam máscaras cirúrgicas para agir. Na última segunda-feira (30) um homem usou a máscara que sido utilizada na prevenção ao coronavírus durante um assalto a um ônibus do Transcol, na Serra.

O ladrão embarcou no ônibus da linha 596 no Terminal de Carapina, e logo depois, na altura do bairro André Carloni, ele anunciou o assalto. Dos seis passageiros que estavam no veículo, quatro tiveram os celulares roubados. O suspeito usava uma máscara no rosto, dando a impressão de que queria se proteger do novo coronavírus, mas que também poderia ajudá-lo a não ser identificado.

"Ele deu sinal, olhei e percebi que ele já estava com a arma em punho e pegando o celular dos passageiros. Parei no ponto, ele continuou assaltando e ele disse para mim: não para não, senão vou sentar bala em cima de você", contou o motorista do coletivo,, na ocasião.