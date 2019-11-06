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Carona para o crime

Motorista de aplicativo é preso por participar de assalto a ônibus no ES

Além de  Alessandro Pires da Purificação, de 28 anos, também foram presos a namorada dele e outro comparsa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 13:28

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 13:28

Delegacia de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Motorista de aplicativo é preso por participar de assalto a ônibus no ES
Um motorista de aplicativo, a namorada dele e um comparsa foram presos suspeitos de assaltar um ônibus da linha 658 (Terminal Ibes - T. São Torquato) na tarde desta terça-feira no bairro Ariribi, Vila Velha. Policiais militares realizavam patrulhamento na região quando foram abordados por passageiros do coletivo. As vítimas disseram que o veículo havia sido invadido por três bandidos.

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Após roubarem os pertences de quem estava no ônibus, os criminosos fugiram em um Siena. A PM fez buscas e, ao abordar o carro, alguns suspeitos desceram do veículo e fugiram correndo. O motorista de aplicativo, piloto do Siena, Alessandro Pires da Purificação, de 28 anos, e a namorada dela,  uma jovem de 22 anos, permaneceram no local e foram detidos.
Um bandido se escondeu em uma casa da região. Ele foi localizado com uma arma em punho. De acordo com a PM, o criminoso fez um movimento com a arma e um militar atirou na direção do suspeito. Ele dispensou o armamento e fugiu pelo terraço pulando o muro de outros imóveis. A arma apreendida era uma réplica de uma pistola calibre .380. Ele não foi localizado. Uma outra equipe flagrou Jefferson dos Santos de Jesus, 24 anos.
Moradores denunciaram que os suspeitos tinham jogado uma mochila no valão. O objeto foi recolhido e dentro dela foram encontrados dois celulares e uma faca. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional em Vila Velha. Segundo a polícia, Alessandro confessou que deu carona para os criminosos que assaltaram o ônibus.
A Polícia Civil informou que Jefferson dos Santos de Jesus, 24 anos, foi atuado em flagrante pelo crime de roubo majorado. Alessandro foi autuado pelos crimes de roubo majorado e receptação. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Já a namorada de Alessandro foi ouvida e liberada.

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