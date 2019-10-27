Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não pagou a corrida

Cabo da PM e passageiro de aplicativo vão parar na delegacia

Um cabo da PM carioca que trabalha como motorista de aplicativo no ES entrou em luta corporal com um passageiro. De acordo com o militar, o cliente se recusou a pagar a corrida

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 13:31
2ª Delegacia Regional em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Cabo da PM e passageiro de aplicativo vão parar na delegacia
Um cabo da Polícia Militar do Rio Janeiro que trabalha no Espírito Santo como motorista de aplicativo, em dias de folga, se envolveu em uma confusão com um passageiro de 26 anos durante uma corrida no Ibes, em Vila Velha, na tarde deste sábado (26).
De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, os dois entraram em luta corporal dentro do veículo após o passageiro se recusar a pagar pelo serviço contratado. O passageiro conseguiu se desvencilhar e tentou fugir correndo. Para impedir a fuga, o PM deu três tiros para o alto. Ninguém ficou ferido.

Veja Também

Motorista de aplicativo é preso suspeito de fazer arrastão em Vitória e Serra

Motorista de aplicativo e comparsas presos após assaltos em Vila Velha

Motorista de aplicativo é amarrado e amordaçado em assalto em Cariacica

O motorista contou que aceitou a corrida do bairro Goiabeiras, em Vitória, até o Ibes, em Vila Velha, por volta das 17h deste sábado (26). Ao chegar no endereço do passageiro, segundo o cabo da PM, o jovem se mostrou agressivo e disse que não pagaria pelo serviço.
Com a negativa, o policial disse que acionaria a uma viatura da Polícia Militar. Os dois entraram em luta corporal. Após isso, o cliente fugiu correndo. Neste momento, o policial militar disse ter atirado duas vezes para o alto e ordenou que o homem parasse. Ele usou sua arma particular, uma pistola calibre 380. 
O passageiro acatou a determinação de parada. Quando seria abordado, ele teria segurado o braço do policial com a intenção de pegar a pistola dele. Novamente, o policial atirou para o alto. A Polícia Militar chegou ao local e os dois foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A arma foi apreendida. De acordo com a polícia, o cliente pagou a corrida. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados