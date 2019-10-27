2ª Delegacia Regional em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Cabo da PM e passageiro de aplicativo vão parar na delegacia

Um cabo da Polícia Militar do Rio Janeiro que trabalha no Espírito Santo como motorista de aplicativo, em dias de folga, se envolveu em uma confusão com um passageiro de 26 anos durante uma corrida no Ibes, em Vila Velha, na tarde deste sábado (26).

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, os dois entraram em luta corporal dentro do veículo após o passageiro se recusar a pagar pelo serviço contratado. O passageiro conseguiu se desvencilhar e tentou fugir correndo. Para impedir a fuga, o PM deu três tiros para o alto. Ninguém ficou ferido.

O motorista contou que aceitou a corrida do bairro Goiabeiras, em Vitória, até o Ibes, em Vila Velha, por volta das 17h deste sábado (26). Ao chegar no endereço do passageiro, segundo o cabo da PM, o jovem se mostrou agressivo e disse que não pagaria pelo serviço.

Com a negativa, o policial disse que acionaria a uma viatura da Polícia Militar. Os dois entraram em luta corporal. Após isso, o cliente fugiu correndo. Neste momento, o policial militar disse ter atirado duas vezes para o alto e ordenou que o homem parasse. Ele usou sua arma particular, uma pistola calibre 380.