Governo do ES promete aumentar higienização em ônibus e terminais

Governo promete reforçar a higienização de coletivos durante a pandemia do coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Atendendo a demanda dos rodoviários para reduzir a propagação do coronavírus, o Governo do Espírito Santo prometeu aumentar a higienização dos ônibus e fornecer álcool em gel para motoristas e cobradores.

A promessa foi feita durante uma reunião do Sindicato dos Rodoviários com o governo e as empresas, na tarde desta terça-feira (24). Na conversa, os rodoviários ressaltaram a importância de medidas de higiene nos coletivos, que transportam um grande número de pessoas na Grande Vitória.

"Nós temos consciência que nosso trabalho é essencial, mas precisamos dar proteção aos nossos trabalhadores, que estão na linha de frente. Eles precisam trabalhar com segurança e com medidas de higiene necessárias para que sejam menos expostos ao vírus" José Carlos Salles - Presidente do Sindirodoviários

Entre os pedidos do sindicato, está o fornecimento de álcool em gel, máscaras e produtos de higiene básica nos terminais, além da maior frequência de limpeza dos coletivos, principalmente durante as viagens.

Por meio de nota, a Ceturb informou que algumas medidas solicitadas pelos rodoviários já estão sendo atendidas, como reforço na higienização dos coletivos. Outras, que dependem da compra de produtos, estão sendo viabilizadas junto às empresas.

"Desde início do mês a Ceturb-ES vem ampliando a limpeza nos terminais e nos ônibus, com a utilização de hipoclorito de sódio na desinfecção dos corrimãos, balaústres, alças e superfícies de toque dos veículos coletivos, que já vinha acontecendo nas garagens, antes das viagens e que esta semana passou a acontecer também nos terminais, no intervalo das viagens. A mesma medida está sendo adotada nos banheiros dos terminais", disse por meio de nota.

MAIS ÔNIBUS

Para reduzir a exposição dos rodoviários à doença, o governador Renato Casagrande havia decretado, na última semana, a redução da frota dos ônibus- 50% no horário regular e 30% no horário de pico. Contudo, algumas linhas passaram a gerar aglomeração, o que fez com que o governo tomasse novas medidas nesta terça-feira (24).