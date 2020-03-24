Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Governo do ES promete aumentar higienização em ônibus e terminais
Coronavírus

Governo do ES promete aumentar higienização em ônibus e terminais

Em reunião com os rodoviários e empresas, governo prometeu fornecer álcool em gel para os trabalhadores e redobrar a limpeza nos coletivos

Publicado em 24 de Março de 2020 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 20:55
Data: 17/03/2020 - ES - Vitória - Novo Coronavírus, Covid-19 - Pedestres, pessoas, ponto de ônibus, passageiros - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Governo promete reforçar a higienização de coletivos durante a pandemia do coronavírus  Crédito: Fernando Madeira
Atendendo a demanda dos rodoviários para reduzir a propagação do coronavírus, o Governo do Espírito Santo prometeu aumentar a higienização dos ônibus e fornecer álcool em gel para motoristas e cobradores. 
A promessa foi feita durante uma reunião do Sindicato dos Rodoviários com o governo e as empresas, na tarde desta terça-feira (24). Na conversa, os rodoviários ressaltaram a importância de medidas de higiene nos coletivos, que transportam um grande número de pessoas na Grande Vitória. 
"Nós temos consciência que nosso trabalho é essencial, mas precisamos dar proteção aos nossos trabalhadores, que estão na linha de frente. Eles precisam trabalhar com segurança e com medidas de higiene necessárias para que sejam menos expostos ao vírus"
José Carlos Salles - Presidente do Sindirodoviários
Entre os pedidos do sindicato, está o fornecimento de álcool em gel, máscaras e produtos de higiene básica nos terminais, além da maior frequência de limpeza dos coletivos, principalmente durante as viagens. 

Veja Também

Coronavírus: servidores do ES podem ser remanejados para Secretaria de Saúde

Coronavírus no ES: Casagrande faz novo pronunciamento sobre pandemia

Coronavírus no ES: já são 40 casos confirmados no Estado

Por meio de nota, a Ceturb informou que  algumas medidas solicitadas pelos rodoviários já estão sendo atendidas, como reforço na higienização dos coletivos. Outras, que dependem da compra de produtos, estão sendo viabilizadas junto às empresas.
"Desde início do mês a Ceturb-ES vem ampliando a limpeza nos terminais e nos ônibus, com a utilização de hipoclorito de sódio na desinfecção dos corrimãos, balaústres, alças e superfícies de toque dos veículos coletivos, que já vinha acontecendo nas garagens, antes das viagens e que esta semana passou a acontecer também nos terminais, no intervalo das viagens. A mesma medida está sendo adotada nos banheiros dos terminais", disse por meio de nota. 

MAIS ÔNIBUS 

O Espírito Santo tem 40 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). A maioria deles está na Grande Vitória, onde há um número maior de pessoas que utilizam o transporte público. 
Para reduzir a exposição dos rodoviários à doença, o governador Renato Casagrande havia decretado, na última semana, a redução da frota dos ônibus- 50% no horário regular e 30% no horário de pico. Contudo, algumas linhas passaram a gerar aglomeração, o que fez com que o governo tomasse novas medidas nesta terça-feira (24).
"Do dia 9 de março até o dia 23, tivemos redução de 71% de passageiros no sistema Transcol. Mas mesmo assim, algumas linhas tiveram número de passageiros grande, especialmente na manhã de segunda-feira. Determinei que mais ônibus voltem neste horário de pico, mas é importante que se ocupem apenas os lugares sentados nos ônibus e também de um metro e meio de distância nas filas", disse Casagrande. 

Veja Também

Rodoviários do ES pedem álcool gel e redução de frota contra coronavírus em ônibus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados