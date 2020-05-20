Suspeito é morto a tiros na Segunda Ponte após assaltar Transcol

Três homens tentaram assaltar um ônibus do Transcol na noite desta terça-feira (19) Crédito: Reprodução/PMES

Um suspeito foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (19), após participar de um assalto a ônibus do Transcol, na Segunda Ponte, na Grande Vitória. Outros dois conseguiram fugir.

De acordo com testemunhas, os três criminosos embarcaram no coletivo 539 do Transcol, que faz a linha Terminal de Carapina a Jardim América.

Eles pularam a roleta e, logo em seguida, anunciaram o assalto. Os três exigiram que os passageiros entregassem os celulares e fizeram ameaças.

Na altura da Segunda Ponte, os assaltantes ordenaram que o motorista parasse para que pudessem fugir pela Ilha do Príncipe.

Depois de parar, o motorista percebeu que logo atrás do ônibus seguia uma viatura da Polícia Militar e pediu apoio. Os militares começaram a seguir os suspeitos e um deles levou a mão à cintura, segundo a polícia. Por isso, policiais reagiram e atiraram.

O suspeito morreu no local. Com ele, havia uma faca. Os outros dois conseguiram fugir. A perícia foi acionada.