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Vila Velha

Suspeito é preso por ameaçar de morte policial e guarda municipal no ES

De acordo com a polícia, o suspeito possuía mandado de prisão em aberto por outra investigação e era considerado chefe do tráfico no bairro Boa Vista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 19:55

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 19:55

Data: 20/11/2019 - ES - Vila Velha - Morro Boa Vista onde rolou uma pedra em cima de uma casa.- Editoria: Cidades- Foto: Ricardo Medeiros - GZ
 Morro Boa Vista, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem foi preso suspeito de ameaçar um policial civil aposentado e um guarda municipal em Vila Velha. A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio (DRCCP), em conjunto com a Guarda municipal.
O homem teria proferido ameaças de morte contra os dois profissionais, que atuam junto à comunidade de Boa Vista na prevenção de crimes na região. De acordo com a polícia, o suspeito possuía mandado de prisão em aberto por outra investigação e era considerado chefe do tráfico no bairro Boa Vista.

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Outros dois homens, que atuavam como "seguranças" do investigado, foram presos em flagrante na mesma operação. Outros detalhes serão passados em entrevista coletiva nesta quarta-feira (18).

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