Suspeito é preso por ameaçar de morte policial e guarda municipal no ES

Um homem foi preso suspeito de ameaçar um policial civil aposentado e um guarda municipal em Vila Velha. A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio (DRCCP), em conjunto com a Guarda municipal.
O homem teria proferido ameaças de morte contra os dois profissionais, que atuam junto à comunidade de Boa Vista na prevenção de crimes na região. De acordo com a polícia, o suspeito possuía mandado de prisão em aberto por outra investigação e era considerado chefe do tráfico no bairro Boa Vista.
Outros dois homens, que atuavam como "seguranças" do investigado, foram presos em flagrante na mesma operação. Outros detalhes serão passados em entrevista coletiva nesta quarta-feira (18).