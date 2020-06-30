Pescadores de Itapemirim ficam à deriva e recebem ajuda de navio

Embarcação de Itapemirim fica a deriva e recebe ajuda de navio Crédito: Reprodução

Um barco pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim , Litoral Sul do Espírito Santo, ficou à deriva na noite desta segunda-feira (29) depois que tiveram problemas na bateria da embarcação. Os tripulantes do barco pediram a ajuda à Capitania dos Portos e receberam apoio de um navio-tanque.

De acordo com Autiéres Raposo, cunhado do comandante, o barco Rio Tocantins estava a aproximadamente 30 km da costa de Vitória, quando apresentou problemas na bateria do barco e, com isso, acabou ficando à deriva.

Segundo informações do Porto de Vitória, os tripulantes conseguiram contato com a Capitania dos Portos, que direcionou um navio-tanque que estava nas proximidades para desviar o caminho e socorrê-los.

Maquinistas do navio foram a bordo do pesqueiro, resolveram o problema na máquina e cederam uma bateria. A embarcação, com cinco tripulantes, então, retornou para Itaipava na manhã desta terça-feira (30), chegando em terra firme por volta de 11h. Vídeo mostra o momento que navio se aproxima do barco: