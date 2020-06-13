Família faz carreata para paciente que venceu a Covid-19 em Itapemirim

O encontro de familiares aconteceu no trevo de Itaoca, logo após ele receber a alta médica. A esposa de Widson, Ártila da Silva Benevides Peçanha, conta que foram dias difíceis. Além do marido, ela e a sogra, que mora próximo ao casal, também contraíram a doença. Toda a família tomou as recomendações orientadas pelos órgãos públicos de saúde, mas não conseguiu evitar a transmissão.