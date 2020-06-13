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Cura

Família faz carreata para paciente que venceu a Covid-19 em Itapemirim

O engenheiro eletricista Widson Peçanha, de 38 anos, passou 12 dias na UTI e foi recepcionado no retorno para casa, na tarde desta sexta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 17:39

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 17:39

Widson Peçanha, morador de Itaoca, em Itapemirim
Widson Peçanha, morador de Itaoca, em Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
A família e amigos do engenheiro eletricista Widson Peçanha, de 38 anos, morador de Itaoca, em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, fizeram uma surpresa para ele na tarde desta sexta-feira (12). Após 12 dias internado em uma UTI do Hospital Evangélico Litoral Sul, no município, ele venceu a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e foi recepcionado com uma carreata até a chegada em casa.
O encontro de familiares aconteceu no trevo de Itaoca, logo após ele receber a alta médica. A esposa de Widson, Ártila da Silva Benevides Peçanha, conta que foram dias difíceis. Além do marido, ela e a sogra, que mora próximo ao casal, também contraíram a doença. Toda a família tomou as recomendações orientadas pelos órgãos públicos de saúde, mas não conseguiu evitar a transmissão.
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Ártila conta que o marido teve evolução rápida dos sintomas. Segundo ela, no dia 16 de maio apareceram os primeiros sintomas e o marido foi internado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim no dia 24. Por conta da gravidade do caso, Widson Peçanha precisou ser transferido para a unidade no litoral, quando houve o apagão da rede elétrica na Santa Casa.

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Ao todo foram 20 dias lutando contra a doença. Para Ártila, a recuperação do esposo foi um milagre. Deus operou um milagre na vida dele. Ele ficou 12 dias em coma induzido e além do pulmão, os rins começaram a ficar comprometidos. Em sua alta, um médico disse que até o céu são dez degraus e ele chegou ao nono, conta.
Widson está entre os 132 curados da doença em Itapemirim. O município tem 285 casos da doença registrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e 15 mortes.

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