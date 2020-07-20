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Em Viana e Cariacica

Ônibus são incendiados na Grande Vitória nesta segunda-feira

Ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros em um curto espaço de tempo. Em ambas, dois homens chegaram em uma moto para atear fogo nos coletivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 11:58

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 11:58

Ônibus incendiado em Viana
Ônibus incendiado em Viana Crédito: Reprodução
Dois ônibus do sistema Transcol foram incendiados na Grande Vitória na manhã desta segunda-feira (20). A primeira ocorrência foi registrada no bairro Ipanema, em Viana, por volta das 9h43. Já o segundo coletivo, da linha 753, foi incendiado no bairro Roda Dágua, em Cariacica, por volta das 9h54.
O Corpo de Bombeiros deu detalhes sobre as ocorrências por meio das redes sociais. Sobre a primeira ocorrência, em Viana, a corporação informou que dois indivíduos em uma moto realizaram dois disparos de arma de fogo. Em seguida, eles atearam fogo no ônibus do Transcol que estava no ponto final. O incêndio atingiu uma residência e um poste de energia. Ninguém ficou ferido.

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As informações iniciais dão conta de que um homem armado invadiu o ônibus e entregou um cartaz ao motorista, antes de atear fogo no coletivo e fugir.
Na segunda ocorrência, a dinâmica foi parecida, de acordo com a publicação. Na postagem, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio na linha 753, no bairro Roda Dágua, em Cariacica, aconteceu também no ponto final. E, assim como em Viana, dois homens chegaram em uma moto, sendo que o ocupante na garupa estava armado. O incêndio foi combatido e não há relato de feridos. Uma guarnição dos Bombeiros está no local com apoio da Polícia Militar.

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