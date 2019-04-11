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Tabuazeiro

Tiros e foguetório assustam moradores da região do Morro do Macaco

Os moradores suspeitam que a situação seja por conta da morte de um rapaz, que aconteceu nesta quarta (10), mas a PM não confirma a afirmação

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 14:38

Publicado em 

11 abr 2019 às 14:38
Foguetório e tiros no Morro do Macaco nesta quinta-feira (11) Crédito: Internauta/Gazeta Online
Muitos tiros e foguetório foram ouvidos na manhã desta quinta-feira (11) na região do Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória, por moradores. Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoa a região e moradores que entraram em contato com a reportagem do Gazeta Online atribuem a situação à morte de um rapaz na tarde desta quarta-feira (10).
Moradores registraram o helicóptero da PM e também o barulhos dos fogos e tiros na região. Eles acreditam que a situação seja por conta da morte de um rapaz identificado como Douglas de Jesus Lopes, de 18 anos, que ocorreu por volta das 16h30 de ontem em uma oficina, na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, em Tabuazeiro.
Os disparos e o foguetório foram registrados pela polícia por volta de 10h17 de hoje na região do Morro do Macaco. Viaturas no local realizam patrulhamento, mas não houve registros de vítimas e a ocorrência segue em andamento. A PM ainda não pode afirmar que a situação acontece por conta da morte de Douglas.
Tiros e foguetório assustam moradores da região do Morro do Macaco
 
Veja o registro dos moradores 

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