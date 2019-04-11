Tiros e foguetório assustam moradores da região do Morro do Macaco

Moradores registraram o helicóptero da PM e também o barulhos dos fogos e tiros na região. Eles acreditam que a situação seja por conta da, na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, em Tabuazeiro.

Os disparos e o foguetório foram registrados pela polícia por volta de 10h17 de hoje na região do Morro do Macaco. Viaturas no local realizam patrulhamento, mas não houve registros de vítimas e a ocorrência segue em andamento. A PM ainda não pode afirmar que a situação acontece por conta da morte de Douglas.