Motociclista morre em acidente com caminhonete em Vila Velha

Um motociclista morreu após a moto em que estava se chocar com uma caminhonete no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (30). O acidente aconteceu por volta das 11 horas na Avenida Saturnino Rangel Mauro.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o acidente envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma motocicleta Yamaha MT 03. Uma ambulância do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) chegou a ser acionada, mas o condutor da moto morreu no local. Segundo a Secretaria Municpal de Defesa Social e Trânsito, a vítima foi identificada como Eldisson Kruger, de 31 anos.
Equipes da Guarda Municipal estão no local auxiliando no desvio do trânsito pela Rodovia do Sol. Este texto será atualizado assim que houver mais informações.