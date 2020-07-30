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Bairro Coqueiral de Itaparica

Motociclista morre em acidente com caminhonete em Vila Velha

Segundo informações da prefeitura, uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas o condutor da moto, Eldisson Kruger, de 31 anos, morreu no local. Acidente  aconteceu na Avenida Saturnino Rangel Mauro, na manhã desta quinta-feira (30)

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 13:12
Motociclista morreu em acidente no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nesta quinta-feira (30)
Motociclista morreu em acidente no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nesta quinta-feira (30) Crédito: Internauta
Um motociclista morreu após a moto em que estava se chocar com uma caminhonete no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (30). O acidente aconteceu por volta das 11 horas na Avenida Saturnino Rangel Mauro.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o acidente envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma motocicleta Yamaha MT 03. Uma ambulância do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) chegou a ser acionada, mas o condutor da moto morreu no local. Segundo a Secretaria Municpal de Defesa Social e Trânsito, a vítima foi identificada como Eldisson Kruger, de 31 anos.
Equipes da Guarda Municipal estão no local auxiliando no desvio do trânsito pela Rodovia do Sol. Este texto será atualizado assim que houver mais informações.
Motociclista morreu em acidente no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nesta quinta-feira (30)
Motociclista morreu em acidente no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nesta quinta-feira (30) Crédito: Internauta

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