Testemunhas dizem que baleado em Jardim da Penha é morador de rua

O homem de 25 anos que foi atingido com um tiro na barriga na manhã desta quinta-feira (30), na altura da Ponte da Passagem, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, é morador em situação de rua, segundo testemunhas que contaram ainda aos policiais que atenderam a ocorrência que um homem sacou uma arma e disparou contra a vítima. Mesmo ferido, o homem baleado, que ainda não foi identificado, conseguiu correr para dentro do bairro para se salvar.
No bairro, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, também em Vitória. Policiais confirmaram à repórter Poliana Alvarenga, da TV Gazeta, que o homem baleado também apresentava sangramento na região da cabeça.
Em nota, a Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi detido e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
Também em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações".
Com informações de Poliana Alvarenga, da TV Gazeta