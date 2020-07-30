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Em Vitória

Testemunhas dizem que baleado em Jardim da Penha é morador de rua

Homem atingido por disparos na manhã desta quinta-feira (30) morava debaixo da Ponte da Passagem, segundo relatos de testemunhas à polícia. Mesmo ferido, ele conseguiu correr e foi socorrido pelo Samu com um ferimento na barriga

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 13:52
Jardim da Penha
Policiais da DHPP de Vitória foram ao local da tentativa de homicídio e ouviram testemunhas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O homem de 25 anos que foi atingido com um tiro na barriga na manhã desta quinta-feira (30), na altura da Ponte da Passagem, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, é morador em situação de rua, segundo testemunhas  que contaram ainda aos policiais que atenderam a ocorrência que um homem sacou uma arma e disparou contra a vítima. Mesmo ferido, o homem baleado, que ainda não foi identificado, conseguiu correr para dentro do bairro para se salvar.

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No bairro, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, também em Vitória. Policiais confirmaram à repórter Poliana Alvarenga, da TV Gazeta, que o homem baleado também apresentava sangramento na região da cabeça. 
Em nota, a Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi detido e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
Também em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações".
Com informações de Poliana Alvarenga, da TV Gazeta

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