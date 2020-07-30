Homem é baleado no bairro Jardim da Penha, em Vitória

Um homem foi baleado na manhã desta quinta-feira (30) no bairro Jardim da Penha Crédito: Divulgação/Sindbares

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Jardim da Penha, em Vitória . De acordo com a ocorrência registrada no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), pouco antes das 8h a vítima foi baleada.

Testemunhas contaram aos policiais que atenderam à ocorrência que o homem atingido é morador de rua e tem 25 anos de idade. Segundo eles, um homem que passava pela região sacou uma arma e disparou contra a vítima, que acabou atingida na região da barriga. Ferido, ele correu em direção ao bairro Jardim da Penha para fugir dos tiros.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, o homem ainda não identificado foi alvejado na região do bairro entre uma concessionária de veículos importados e o acesso para pedestres na Ponte da Passagem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionado para o socorro e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, também na Capital.