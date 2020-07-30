Homem é baleado no bairro Jardim da Penha, em Vitória

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. De acordo com a ocorrência registrada no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), pouco antes das 8h a vítima foi baleada.
Testemunhas contaram aos policiais que atenderam à ocorrência que o homem atingido é morador de rua e tem 25 anos de idade. Segundo eles, um homem que passava pela região sacou uma arma e disparou contra a vítima, que acabou atingida na região da barriga. Ferido, ele correu em direção ao bairro Jardim da Penha para fugir dos tiros.
Segundo a assessoria da Polícia Militar, o homem ainda não identificado foi alvejado na região do bairro entre uma concessionária de veículos importados e o acesso para pedestres na Ponte da Passagem.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionado para o socorro e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, também na Capital.
Em nota, a Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi detido e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações".