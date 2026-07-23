O teatro capixaba como palco de nossas memórias

Você tem alguma lembrança com um teatro? Não apenas do espaço físico, mas também da arte de encenar, improvisadas em escolas e outros agrupamentos.





Acredito que sim. Quase todo mundo tem.





Como um organismo vivo, a cidade segue o mesmo caminho. Habitam em sua memória diversas passagens enredadas pelos atores, espaços e peças da arte teatral.





As primeiras peças teatrais de que se tem registro no Espírito Santo aconteceram no final dos anos de 1500. Coordenadas por José de Anchieta e realizadas no adro do Colégio de São Tiago, colégio jesuíta edificado onde hoje está o Palácio Anchieta, o Auto de São Maurício, Auto das Onze Mil Virgens de Santa Úrsula e Auto da Pregação Universal são apontadas pelos pesquisadores como as pioneiras do Espírito Santo colonizado – dou ênfase à colonização como marco histórico porque a prática cênica já estava presente entre os indígenas antes da chegada dos colonizadores portugueses, mas, infelizmente, carecemos de registros.