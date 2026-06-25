A influência do catolicismo popular — vertente da religião bastante sincretizada com elementos africanos e indígenas — também se fez presente na diferenciação das fogueiras. Sim, as fogueiras não são iguais, diferenciando-se em suas bases. No formato feito por tocos de madeira.





Segundo a tradição, a fogueira de São João tem a base arredondada, em alusão ao ventre de Isabel e à circularidade da comunidade reunida pela fé; a de Santo Antônio tem a base quadrangular, simbolizando a estabilidade da família e o curral de um burro, referência à sua capacidade de amansar animais ferozes, virtude que deu origem à expressão “Santo Antônio Pequenino, amansador de burro bravo”; e a de São Pedro tem a base triangular, como homenagem à santíssima trindade.





Já que falamos dos outros protagonistas da festa, os festejos “joaninos” tornam-se “juninos” justamente quando passam a englobar os outros dois santos festejados no mês de junho: Santo Antônio e São Pedro, celebrados, respectivamente nos dias 13 e 29.





O primeiro, famoso por arranjar matrimônios, passou a abençoar aqueles que buscavam um par para partilhar a vida. A ele atribui-se a presença do casamento nas danças de quadrilha, dança esta que, originalmente, surgiu nos salões da alta sociedade e chegou aos festejos juninos como forma de sátira popular.





Já São Pedro, eleito pelo povo como guardião dos céus e das chuvas, é reverenciado como finalizador das festas — já que sua data é mais próxima ao fim do mês — e como o grande responsável por regar a terra e garantir boas plantações futuras.





Mesmo diante de tamanha simbologia, apropriações positivas e recriações realizadas pelo nosso povo, as aclamadas festas juninas sofrem com uma considerável diminuição de sua manifestação pelos cantos do país.





A perversa intolerância religiosa, focada em demonizar tudo aquilo que está fora dos seus padrões normativos, não poupa nem mesmo a mais simpática festa do nosso calendário.





Alguns, tentados a permanecerem com os fuzuês juninos, mas impedidos pelo preconceito sagrado, inventam festas reformuladas, que comportam todas as práticas tradicionais, mas excluem a presença dos santos. Um descabimento!





Como explicado pela história, as festas juninas e seus elementos são, invariavelmente, indissociáveis da fé popular e seus cruzamentos.



