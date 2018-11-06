Exposição retrata história do Theatro Melpômene, o primeiro de Vitória

Exposição conta a história do Theatro Melpômene, o primeiro de Vitória Crédito: Colette Dantas

produtores capixabas já destacaram que esse é dos maiores motivos pelos quais o Estado não recebe grandes montagens de espetáculos nacionais e internacionais. Mas, já em 1895 tinha gente trabalhando para romper essa barreira. Um ano e meio após o início das obras, em tempo considerado recorde até hoje para a finalização de uma edificação pública, inaugurava o Theatro Melpômene. Imponente, o local ficava no entorno da Praça Costa Pereira e era construído em madeira e foi a primeira edificação de Vitória a ter luz elétrica, fornecida por gerador próprio. O Espírito Santo não tem até hoje um aparelho cultural do qual possamos, de verdade, nos orgulhar. Tanto é assim queMas, já em 1895 tinha gente trabalhando para romper essa barreira. Um ano e meio após o início das obras, em tempo considerado recorde até hoje para a finalização de uma edificação pública, inaugurava o Theatro Melpômene. Imponente, o local ficava no entorno da Praça Costa Pereira e era construído em madeira e foi a primeira edificação de Vitória a ter luz elétrica, fornecida por gerador próprio.

Toda a estrutura arquitetônica à italiana, projetada pelo arquiteto italiano Felinto Santoro, está sendo retratada na exposição "Revivendo o Melpômene", coordenado pela artista plástica e arquiteta Colette Dantas, que começou seus estudos sobre o local em meados de 2005. "Quis fazer um levantamento minucioso da estrutura e tenho trabalhado nisso há anos. Acho que o Melpômene foi renegado por uma série de motivos e acho que fazer essa mostra ressignifica muito da história cultural de Vitória e do Espírito Santo", destaca.

A mostra, que está montada sob uma tenda, fica aberta de segunda a sexta, das 9h às 21h, e no sábado (10), das 9h às 13h. A entrada é gratuita e, além de documentos históricos, como a planta original do teatro, a exposição conta com uma maquete feita pela própria Colette com iluminação e feita em madeira. "É uma gracinha (risos) essa maquete. E todo mundo que a vê, fica encantado porque está chamando a atenção pelos detalhes", diz ela, completando: "Uma parte mostra como ele era por fora e a outra parte, por dentro".

A exposição resgata essa parte da nossa memória, da nossa história... Dos equipamentos culturais da cidade. O momento do nascimento do Melpômene representa muito para Vitória e Espírito Santo. Lá aconteceram as primeiras óperas do Estado, a primeira exibição de filme e os primeiros grandes espetáculos. A exposição é um resumo disso Colette Dantas, coordenadora da exposição

"A exposição tem recebido a visita de muitas pessoas. Pessoas que nem sequer sabiam que esse teatro existia. E muita gente também pensa que o Melpômene acabou por conta de um incêndio, o que não é verdade. E também não é verdade que ele ficava no mesmo lugar que hoje é do Teatro Carlos Gomes. O Carlos Gomes já é um 'filho' do Melpômene", diz a pesquisadora.

Colette, que pesquisa há mais de 10 anos sobre o primeiro teatro de Vitória, garante que foi o Melpômene que deu origem às raízes culturais que até hoje são cultivadas na parte "baixa" do Centro, no entorno da Praça Costa Pereira. "Se pararmos para analisar, vemos que, até hoje, esse espaço concentra os aparelhos culturais dos quais dispomos e a maioria das manifestações artísticas também acontece naquela regiãoi. Tem o Teatro Glória, o próprio Carlos Gomes, outras casas e centros de cultura, além das ruas históricas, como a Rua Sete", frisa.

SERVIÇO

"Revivendo o Melpômene" - Exposição e instalação sobre o teatro

Local: Praça Costa Pereira (Av. Jerônimo Monteiro, s/n, Centro de Vitória)

Data: de 3 a 10 de novembro (de segunda a sexta, das 9h às 21h; no sábado (10), das 9h às 13h)