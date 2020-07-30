Policiais fazem operação no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória

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Os policiais estão no bairro desde as primeiras horas da manhã. De acordo com informações da TV Gazeta, vários agentes estão espalhados pelas ruas e escadarias do bairro. A Polícia Civil também cumpre mandados de busca e apreensão. Uma pessoa com pendências na Justiça foi levada para a delegacia. Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, suspeitos atearam fogo em uma base no topo do morro, usada por olheiros do tráfico, quando souberam da presença da Polícia.