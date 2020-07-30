Policiais fazem operação no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória

Policiais civis e militares fazem uma operação no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (30).
O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) sobrevoa a região desde cedo. O chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli, acompanha o trabalho no local, como mostrou a reportagem da TV Gazeta. Segundo a TV Gazeta, trata-se de uma operação para levantamento de informações sobre o bairro, como possíveis rotas de fuga de criminosos. Essas informações podem ser usadas para outras operações futuras a serem planejadas pelas forças policiais.
Os policiais estão no bairro desde as primeiras horas da manhã. De acordo com informações da TV Gazeta, vários agentes estão espalhados pelas ruas e escadarias do bairro. A Polícia Civil também cumpre mandados de busca e apreensão. Uma pessoa com pendências na Justiça foi levada para a delegacia. Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, suspeitos atearam fogo em uma base no topo do morro, usada por olheiros do tráfico, quando souberam da presença da Polícia.
Segundo o tenente-coronel Márcio Franco Borges, a Polícia Militar cerca todo o bairro para ajudar a Polícia Civil, além de ter abordado todos que entraram no bairro no início da manhã.