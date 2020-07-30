MPES deflagra operação contra o tráfico de drogas na Grande Vitória

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Patrem, com o objetivo de combater crimes relacionados ao tráfico de drogas. A ação também conta com a participação de 170 policiais militares, do 7º Batalhão de Polícia Militar.
Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão e 33 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Cariacica. Os mandados são cumpridos nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari.
Até o momento, segundo o Ministério Público, foram presas 8 pessoas e foram apreendidas armas e drogas.