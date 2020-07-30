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Operação Patrem

MPES deflagra operação contra o tráfico de drogas na Grande Vitória

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) deflagrou a operação, que também conta com a participação de 170 policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 09:35
Material apreendido na operação Patrem, do Ministério Público do Estado e da PM
Material apreendido na operação Patrem, do Ministério Público do Estado e da PM Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Patrem, com o objetivo de combater crimes relacionados ao tráfico de drogas. A ação também conta com a participação de 170 policiais militares, do 7º Batalhão de Polícia Militar.
Material apreendido na operação Patrem, do Ministério Público do Estado e da PM
Material apreendido na operação Patrem, do Ministério Público do Estado e da PM Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão e 33 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Cariacica. Os mandados são cumpridos nos municípios de VitóriaVila VelhaCariacica e Guarapari.
Até o momento, segundo o Ministério Público, foram presas 8 pessoas e foram apreendidas armas e drogas.
Material apreendido na operação Patrem, do Ministério Público do Estado e da PM
Material apreendido na operação Patrem, do Ministério Público do Estado e da PM Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

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