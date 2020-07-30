Ônibus de Vitória não aceitarão dinheiro a partir de sábado

Ônibus municipal de Vitória circulando pelo Centro Crédito: Arquivo A Gazeta

A partir deste sábado (1º), os ônibus municipais de Vitória , conhecidos como os verdinhos, não irão aceitar dinheiro como forma de pagamento das passagens. A medida, anunciada na última semana , acontece por conta da pandemia do novo coronavírus, já que o dinheiro em espécie é considerado um vetor de contágio. Sendo assim, os coletivos irão operar com o CartãoGV para transporte de passageiros.

Em nota enviada à reportagem no último dia 24, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que "a partir do dia 1° de agosto e, enquanto durar a pandemia, os ônibus de Vitória, que operam o transporte público municipal, por questão de segurança e prevenção sanitária, só aceitarão cartões de passagem. Conforme acordo com o Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria, o pagamento da passagem deverá ser feito com o Cartão GV, que já é amplamente utilizado pela população".

Com isso, as três empresas que operam o sistema municipal de transporte estão autorizadas a suspender o contrato de trabalho dos cobradores por até 120 dias (quatro meses), assim como foi feito no Transcol. Esses trabalhadores terão que ser incluídos no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e voltam ao trabalho após o período de suspensão.

Nesse programa, criado pelo Ministério da Economia, o governo Federal paga parte dos salários desses profissionais, que não poderão ser demitidos por um período de oito meses.

VENDEDORES NESTA QUINTA E SEXTA

Para auxiliar a transição, vendedores estarão nos ônibus municipais de Vitória nesta quinta (30) e sexta-feira (31) para usuários que desejem comprar o cartão. A informação foi confirmada pela assessora técnica do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), Maurici Rocha, em entrevista à CBN Vitória.

Ainda estamos vendo se esse prazo pode ser prorrogado, mas os vendedores estarão nos ônibus nestes dois dias para fazer a venda dos cartões, afirmou.

COMO ADQUIRIR O CARTÃO

Quem não tem o CartãoGV pode adquiri-lo de duas formas: com cadastro e sem. A vantagem do primeiro é que, caso você o perca, consegue bloquear o uso e reaver o saldo; enquanto no segundo não há essa possibilidade. O cartão sem cadastro custa R$ 7,80 e não é necessária a apresentação de qualquer documento no momento da aquisição. Já o cartão com cadastro custa R$ 10 e é preciso apresentar um documento que conste o nome completo e o número do CPF no momento da compra.

Em ambos os casos, os valores gastos para adquirir o bilhete único são revertidos automaticamente em crédito para o pagamento das passagens e que os dois tipos são aceitos tanto nos ônibus do Transcol quanto nos coletivos municipais da Grande Vitória.

PONTOS DE VENDA

Em Vitória, o CartãoGV pode ser adquirido em postos de venda do GVBus, em máquinas de autoatendimento e em farmácias conveniadas.

Postos de atendimento GVBus

Central - Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Ed. Century Tower, Torre B, lojas 8 e 9, bairro Praia do Canto. Ao lado da Caixa Econômica Federal da Reta da Penha.

Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, bairro Goiabeiras

Loja de Cadastro Vitória (somente gratuidades e escolas) - Rua Constante Sodré, 265, bairro Santa Lúcia. Próximo ao Centro de Convenções de Vitória

Máquinas de autoatendimento

Shopping Norte e Sul* - Av. José Maria Vivácqua Santos, 400, bairro Jardim Camburi. Funcionamento: De segunda a sábado, de 10h às 22h. Domingos, de 14h às 20h.

Shopping Vitória* - Av. Américo Buaiz, 200, bairro Enseada do Suá. Funcionamento: De segunda a sábado, de 10h às 22h. Domingos, 14h às 21h.

Rodoviária de Vitória - Avenida Alexandre Buaiz, 350, bairro Ilha do Príncipe. Funcionamento: Aberta 24 horas.

Masterplace Mall (Supermercado OK da Reta da Penha) - Nossa Sra. da Penha, 2150, bairro Barro Vermelho. Funcionamento: De segunda a sábado de 8h às 21 horas. Aos domingos, de 8h às 15 horas.

Loja de Cadastro Vitória - Rua Constante Sodré, 265, bairro Santa Lúcia. Próximo ao Centro de Convenções de Vitória. Funcionamento: De segunda a sexta, de 8h às 16h30.

Farmácias conveniadas

Rede Farmes Praia do Suá - Rua Desembargador Ferreira Coelho, 090  Praia do Suá - (27) 33453050

Rede Farmes Santo Antônio - Avenida Serafim Derenze 507. Loja 01  Santo Antônio - (27) 33141631

Rede Farmes São Pedro 5 Avenida Serafim Derenze, 6330, Loja 01  Conquista - (27) 30226722

Rede Farmes Jardim Camburi I - Rua Ruy Pinto Bandeira, 555 LJ 1 E 2  Jardim Camburi - (27) 30251111

Rede Farmes Jardim Camburi II - Avenida Armando Duarte Rabello, Nº 294  Loja 01  Jardim Camburi - (27) 30226225

Rede Farmes Jucutuquara Avenida Vitória - Jucutuquara - (27) 32224444

Rede Farmes Santa Lúcia I - Avenida Nossa Senhora da Penha, 699  Santa Lúcia - (27) 33154708

Rede Farmes Santa Lúcia II - Avenida Nossa Senhora da Penha, 1095, loja 05  Santa Lúcia - (27) 33170403

Rede Farmes Praia do Canto - Rua Aleixo Neto, 1490, loja 04  Praia do Canto - (27) 32271717

Rede Farmes Segurança do Lar - Rua Rua Sargento Rodrigues, 30  Segurança do Lar - (27) 33275047 / 33274925

Rede Farmes São Pedro I - Rod. Serafim Derenzi, 4055, loja 01  São Pedro I - (27) 30268980

Extra Popular Itararé - Rua das Palmeiras, 240, Itararé - (27) 33151246

Extra Popular São José - Rod. Serafim Derenze, 4285, São José - (27) 30200956

Extra Popular Maruípe - Avenida Maruípe, 1319, Maruípe - (27) 32241872

Rede Farmes Andorinhas - Av. Leitão da Silva, 3284 loja 01  Andorinhas - (27) 2142-9269

Rede Farmes Maruípe - Av. Maruípe, 1259 loja 03/04  Maruípe - (27) 3317-6326

Rede Farmes Itararé - Rua das Palmeiras, 222  Itararé - (27) 3026-2666