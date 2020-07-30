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"Verdinhos"

Ônibus de Vitória não aceitarão dinheiro a partir de sábado

A medida, anunciada na última semana, acontece por conta da pandemia do novo coronavírus, já que o dinheiro em espécie é considerado um vetor de contágio

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 12:30
Ônibus municipais de Vitória também têm passagem reajustada
Ônibus municipal de Vitória circulando pelo Centro Crédito: Arquivo A Gazeta
A partir deste sábado (1º), os ônibus municipais de Vitória, conhecidos como os verdinhos, não irão aceitar dinheiro como forma de pagamento das passagens. A medida, anunciada na última semana, acontece por conta da pandemia do novo coronavírus, já que o dinheiro em espécie é considerado um vetor de contágio. Sendo assim, os coletivos irão operar com o CartãoGV para transporte de passageiros.
Em nota enviada à reportagem no último dia 24, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que "a partir do dia 1° de agosto e, enquanto durar a pandemia, os ônibus de Vitória, que operam o transporte público municipal, por questão de segurança e prevenção sanitária, só aceitarão cartões de passagem. Conforme acordo com o Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria, o pagamento da passagem deverá ser feito com o Cartão GV, que já é amplamente utilizado pela população".
Com isso, as três empresas que operam o sistema municipal de transporte estão autorizadas a suspender o contrato de trabalho dos cobradores por até 120 dias (quatro meses), assim como foi feito no Transcol. Esses trabalhadores terão que ser incluídos no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e voltam ao trabalho após o período de suspensão.

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VENDEDORES NESTA QUINTA E SEXTA

Para auxiliar a transição, vendedores estarão nos ônibus municipais de Vitória nesta quinta (30) e sexta-feira (31) para usuários que desejem comprar o cartão. A informação foi confirmada pela assessora técnica do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), Maurici Rocha, em entrevista à CBN Vitória.
Ainda estamos vendo se esse prazo pode ser prorrogado, mas os vendedores estarão nos ônibus nestes dois dias para fazer a venda dos cartões, afirmou.

COMO ADQUIRIR O CARTÃO

Quem não tem o CartãoGV pode adquiri-lo de duas formas:  com cadastro e sem. A vantagem do primeiro é que, caso você o perca, consegue bloquear o uso e reaver o saldo; enquanto no segundo não há essa possibilidade. O cartão sem cadastro custa R$ 7,80 e não é necessária a apresentação de qualquer documento no momento da aquisição. Já o cartão com cadastro custa R$ 10 e é preciso apresentar um documento que conste o nome completo e o número do CPF no momento da compra.
Em ambos os casos, os valores gastos para adquirir o bilhete único são revertidos automaticamente em crédito para o pagamento das passagens e que os dois tipos são aceitos tanto nos ônibus do Transcol quanto nos coletivos municipais da Grande Vitória.

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PONTOS DE VENDA

Em Vitória, o CartãoGV pode ser adquirido em postos de venda do GVBus, em máquinas de autoatendimento e em farmácias conveniadas.
Postos de atendimento GVBus
  • Central - Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Ed. Century Tower, Torre B, lojas 8 e 9, bairro Praia do Canto. Ao lado da Caixa Econômica Federal da Reta da Penha.
  • Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, bairro Goiabeiras
  • Loja de Cadastro Vitória (somente gratuidades e escolas) - Rua Constante Sodré, 265, bairro Santa Lúcia. Próximo ao Centro de Convenções de Vitória
Máquinas de autoatendimento
  • Shopping Norte e Sul* - Av. José Maria Vivácqua Santos, 400, bairro Jardim Camburi. Funcionamento: De segunda a sábado, de 10h às 22h. Domingos, de 14h às 20h.
  • Shopping Vitória* - Av. Américo Buaiz, 200, bairro Enseada do Suá. Funcionamento: De segunda a sábado, de 10h às 22h. Domingos, 14h às 21h.
  • Rodoviária de Vitória - Avenida Alexandre Buaiz, 350, bairro Ilha do Príncipe. Funcionamento: Aberta 24 horas.
  • Masterplace Mall (Supermercado OK da Reta da Penha) - Nossa Sra. da Penha, 2150, bairro Barro Vermelho. Funcionamento: De segunda a sábado de 8h às 21 horas. Aos domingos, de 8h às 15 horas.
  • Loja de Cadastro Vitória - Rua Constante Sodré, 265, bairro Santa Lúcia. Próximo ao Centro de Convenções de Vitória. Funcionamento: De segunda a sexta, de 8h às 16h30.
Farmácias conveniadas
  • Rede Farmes Praia do Suá - Rua Desembargador Ferreira Coelho, 090  Praia do Suá - (27) 33453050
  • Rede Farmes Santo Antônio - Avenida Serafim Derenze 507. Loja 01  Santo Antônio - (27) 33141631
  • Rede Farmes São Pedro 5 Avenida Serafim Derenze, 6330, Loja 01  Conquista - (27) 30226722
  • Rede Farmes Jardim Camburi I - Rua Ruy Pinto Bandeira, 555 LJ 1 E 2  Jardim Camburi - (27) 30251111
  • Rede Farmes Jardim Camburi II - Avenida Armando Duarte Rabello, Nº 294  Loja 01  Jardim Camburi - (27) 30226225
  • Rede Farmes Jucutuquara Avenida Vitória - Jucutuquara - (27) 32224444
  • Rede Farmes Santa Lúcia I - Avenida Nossa Senhora da Penha, 699  Santa Lúcia - (27) 33154708
  • Rede Farmes Santa Lúcia II - Avenida Nossa Senhora da Penha, 1095, loja 05  Santa Lúcia - (27) 33170403
  • Rede Farmes Praia do Canto - Rua Aleixo Neto, 1490, loja 04  Praia do Canto - (27) 32271717
  • Rede Farmes Segurança do Lar - Rua Rua Sargento Rodrigues, 30  Segurança do Lar - (27) 33275047 / 33274925
  • Rede Farmes São Pedro I - Rod. Serafim Derenzi, 4055, loja 01  São Pedro I - (27) 30268980
  • Extra Popular Itararé - Rua das Palmeiras, 240, Itararé - (27) 33151246
  • Extra Popular São José - Rod. Serafim Derenze, 4285, São José - (27) 30200956
  • Extra Popular Maruípe - Avenida Maruípe, 1319, Maruípe - (27) 32241872
  • Rede Farmes Andorinhas - Av. Leitão da Silva, 3284 loja 01  Andorinhas - (27) 2142-9269
  • Rede Farmes Maruípe - Av. Maruípe, 1259 loja 03/04  Maruípe - (27) 3317-6326
  • Rede Farmes Itararé - Rua das Palmeiras, 222  Itararé - (27) 3026-2666
*O horário de atendimento nos shoppings pode ser alterado por conta da pandemia do novo coronavírus

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