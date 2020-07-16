Primeira via escolhida para receber ciclorrota foi sinalizada em Goiabeiras Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Vitória promete mais nove ciclorrotas para reduzir aglomeração nos ônibus

Prefeitura de Vitória criou um grupo de trabalho para propor novas opções de circulação na cidade durante e após a pandemia do novo coronavírus . A ideia, segundo a administração municipal, é pensar no uso de outras alternativas de transporte, principalmente, para ciclistas e pedestres.

A cidade  que já tem 37 km de malha cicloviária  quer ampliar esse número para 50 km com a implantação de ciclorrotas, que vão ligar onze bairros com as ciclovias já existentes no município. Pelo menos nove ciclorrotas devem ser implantadas até o final do ano.

Diferente da ciclovia, na ciclorrota, a faixa, que ganha uma sinalização especial, é compartilhada entre carros e ciclistas, que têm prioridade e podem transitar na frente do veículo no meio da pista.

A secretária municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, diz que a pasta quer incentivar o morador a trocar o ônibus ou até mesmo o carro particular pela bicicleta, reduzindo a aglomeração nos coletivos.

"A gente está discutindo basicamente que saída podemos dar para as pessoas no período pós-pandemia de se movimentar pela cidade considerando as questões sanitárias que se colocam hoje, de distanciamento social, trazendo a questão da saúde para dentro da mobilidade", afirma a secretária.

Uma primeira ciclorrota já foi implantada, na rua Desembargador Cassiano Castelo, em Goiabeiras, ligando a ciclofaixa da avenida Presidente Costa e Silva à avenida Jerônimo Vervloet, no interior do bairro. Os próximos bairros a receberem ciclorrotas nos próximos dias serão Jardim Camburi e Jardim da Penha.