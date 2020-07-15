Transcol: cobradores vão seguir afastados dos ônibus por mais dois meses no ES

Cobradores foram retirados dos ônibus do Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

A suspensão do contrato de trabalho dos cobradores do Transcol será prorrogada por mais dois meses. Assim, os ônibus do sistema vão seguir sem aceitar dinheiro como forma de pagamento pelo menos até setembro.

Com a decisão do governo Federal, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, assinou uma nova portaria definindo que essa suspensão pode durar mais dois meses, além do prazo previsto em maio.

Durante esse período de suspensão, os cobradores estão inclusos no Programa de Manutenção do Emprego e da Renda, do Ministério da Economia. O governo Federal paga um benefício aos trabalhadores para que eles não fiquem sem renda durante a interrupção dos contratos.

O programa garante estabilidade no emprego ao trabalhador durante a suspensão e pelo mesmo prazo da interrupção após o fim do acordo. Ou seja, os cobradores suspensos por quatro meses não podem ser demitidos em um período de oito meses.

SINDICATO

Em um informe enviado aos filiados, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) disse que foi comunicado nessa terça-feira (14) da mais recente decisão de prorrogar a suspensão dos cobradores.