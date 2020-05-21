Viação abre plano de demissão voluntária para rodoviários em Vila Velha

Ônibus da Sanremo, de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Com uma queda forte na arrecadação por causa da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo e com dificuldades para manter suas atividades, a viação Sanremo, que opera os ônibus municipais de Vila Velha , abriu um plano de demissão voluntária para os rodoviários.

A reportagem de A Gazeta teve acesso ao comunicado enviado pela empresa aos trabalhadores. Nele, a viação afirma que o fluxo de caixa reduziu drasticamente levando as empresas a não conseguirem pagar salários e tíquete-alimentação. O texto ainda afirma que reduzir o quadro de funcionários é necessário "para que a empresa não venha a fechar as portas".

A Viação Sanremo foi procurada pela reportagem, através do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes). O sindicato patronal confirmou que a empresa abriu um processo de desligamento voluntário para os funcionários "visando prosseguir a manutenção de suas atividades essenciais". De acordo com o Setpes, decisão foi em comum acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários).