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Crise devido ao coronavírus

Viação abre plano de demissão voluntária para rodoviários em Vila Velha

A forte queda na arrecadação por causa da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo e as dificuldades para manter suas atividades levaram a Viação Sanremo a tomar a medida. Segundo Sindirodoviários, 350 trabalhadores atuam na empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 12:36

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 12:36

Ônibus da Sanremo, de Vila Velha
Ônibus da Sanremo, de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Com uma queda forte na arrecadação por causa da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo e com dificuldades para manter suas atividades, a viação Sanremo, que opera os ônibus municipais de Vila Velha, abriu um plano de demissão voluntária para os rodoviários.
A reportagem de A Gazeta teve acesso ao comunicado enviado pela empresa aos trabalhadores. Nele, a viação afirma que o fluxo de caixa reduziu drasticamente levando as empresas a não conseguirem pagar salários e tíquete-alimentação. O texto ainda afirma que reduzir o quadro de funcionários é necessário "para que a empresa não venha a fechar as portas".

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A Viação Sanremo foi procurada pela reportagem, através do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes). O sindicato patronal confirmou que a empresa abriu um processo de desligamento voluntário para os funcionários "visando prosseguir a manutenção de suas atividades essenciais". De acordo com o Setpes, decisão foi em comum acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários).
O Sindirodoviários foi demandado pela reportagem e confirmou que foi procurado pela empresa, mas disse que ainda ficou de analisar a situação. Segundo informações de diretores do sindicato, 350 trabalhadores atuam na Sanremo. A viação não informou quantos funcionários pretende atingir com a medida e nem sobre os benefícios que esses rodoviários terão caso optem pela adesão ao plano.

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