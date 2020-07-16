Pandemia deve atrasar aquaviário e integração do Transcol, diz governo do ES

A pandemia do novo coronavírus deve atrasar pelos menos dois projetos de mobilidade urbana que são bandeiras do governo do Estado para melhorar o transporte público na Grande Vitória: a integração dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha ao sistema Transcol e a implantação do aquaviário.
Com a queda brusca no número de passageiros registrada desde março, quando entraram em vigor as primeiras medidas de isolamento social no Espírito Santo, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirma que concentra os esforços para manter a sustentabilidade das empresas que operam o Transcol antes de integrá-lo aos coletivos municipais.
Com a integração, o passageiro, por exemplo, vai poder embarcar em um ônibus da linha municipal de Vitória, descer em um ponto - ainda a ser definido e, depois, embarcar em um ônibus do Transcol. Pelo trajeto, feito com duas linhas de ônibus diferentes, o passageiro vai pagar apenas uma passagem. A previsão era de que isso ocorresse no primeiro semestre de 2020, mas o avanço da Covid-19 fez o governo do Estado frear o cronograma.
"Com certeza (atrasou). A gente começou a parte da integração física, com o cartão GV, mas chegou nesse contexto de pandemia. Nós temos 1500 ônibus do Transcol, dois consórcios e a gente precisava manter o Transcol funcionando. Não adianta nada fazer a integração e ter mais empresas quebrando, mais empresas sem sustentabilidade", argumentou o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno.
A demanda de passageiros chegou a cair mais de 70% no início da pandemia; hoje a queda é de 55%. Entre as estratégias adotadas para não desequilibrar o sistema nesse período, estão a retirada dos cobradores dos ônibus e o pagamento do combustível dos coletivos, com recursos do governo, por três meses.
O secretário Fábio Damasceno, no entanto, continua defendendo a integração e diz que ela vai ocorrer, embora não consiga apontar uma data para que isso aconteça. "A gente precisava recuar um pouco para entender como vai ficar o processo de pandemia, como vai ser a retomada dos passageiros para depois voltar à análise da integração. É obvio que ela precisa ser feita, mas precisamos primeiro manter o Transcol saudável para atender a população e não ter paralisação como ocorreu em outros Estados. Não pode transformar a integração em um problema", comentou o secretário.
Outra aposta do governo para diminuir os gargalos no transporte público, o aquaviário, com pontos de atracagem em Vila Velha, Vitória e Cariacica, também é um projeto que deve sofrer impactos da pandemia. O secretário Fábio Damasceno garante que o aquaviário vai sair do papel, mas hoje não crava uma data para início da operação em janeiro, antes da pandemia, o governador Renato Casagrande afirmou que a previsão era de que essa operação começasse em 2021.
"Tem a questão da pandemia, mas o aquaviário é prioridade e é bom destacar que nenhum projeto na área de mobilidade foi parado. O nosso desejo é que a gente consiga lançar esse ano a licitação, mas tem a questão da pandemia. Não temos ainda uma previsão de início de obras, agora que vamos definir datas", ponderou Damasceno.
Segundo o secretário, a pasta está finalizando o projeto executivo dos píeres e fechando a parte orçamentária. Um dos próximos passos é a elaboração do edital para licitar as obras do aquaviário.