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Embriagado e na contramão

Motorista que atropelou mulheres em Vila Velha vai responder por 3 crimes

De acordo com a PM, Gilmar Oliveira dos Santos, de 40 anos, dirigia embriagado e na contramão, quando atingiu três mulheres que estavam de bicicleta. Uma das vítimas morreu na hora

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 08:26
Gilmar Oliveira dos Santos, 40 anos, foi preso depois de atropelar três mulheres em Vila Velha
Motorista deixou a Delegacia Regional de Vila Velha na manhã desta sexta (31) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Motorista que atropelou mulheres em Vila Velha vai responder por 3 crimes
O motorista Gilmar Oliveira dos Santos, de 40 anos, que atropelou três mulheres na tarde desta quinta-feira (30), em Vila Velha, vai responder por três crimes. Na colisão, Maria de Fátima Soares, de 48 anos, morreu ainda no local. Na manhã desta sexta (31), Gilmar deixou a Delegacia Regional de Vila Velha rumo ao Centro de Triagem de Viana, onde vai passar por uma audiência de custódia. 
De acordo com informações da TV Gazeta, o motorista, que dirigia embriagado no momento do acidente, foi autuado por um homicídio e duas tentativas de homicídio. Segundo informações da Polícia Militar, o teste do bafômetro de Gilmar Oliveira dos Santos apontou a presença de 1,02 mg de álcool por litro de ar.

O ACIDENTE

Além de ter conduzido o veículo após ter ingerido bebida alcoólica, Gilmar trafegava na contramão. No momento do atropelamento, ele tentava ultrapassar uma motoneta. A colisão frontal com as vítimas, que estavam de bicicleta, aconteceu por volta das 12 horas, no bairro Vale Encantando.

Veja fotos do acidente na Rua Guaraná, em Vila Velha

COSTUREIRA MORREU NA HORA

Devido aos ferimentos causados pela força do impacto, Maria de Fátima Soares, de 48 anos, morreu no local da batida. Ela era mãe da jovem Helen Kassia de Oliveira, de 23 anos, que também ficou ferida. A terceira vítima foi identificada como Gladys Mary Lecoque Ruela Machado, de 44 anos.
Ambas foram socorridas de ambulância e levadas para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. O estado de saúde delas é desconhecido. Já o corpo de Maria de Fátima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde será liberado por familiares.
Helen Kassia de Oliveira (23 anos) e a mãe Maria de Fátima Soares (48 anos), que morreu no acidente
Helen Kassia de Oliveira (23 anos) e a mãe Maria de Fátima Soares (48 anos), que morreu no acidente Crédito: Reprodução | Redes Sociais

MOTORISTA TENTOU FUGIR

Ainda de acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o motorista ainda tentou fugir após atropelar as três ciclistas no início desta tarde. No entanto, pessoas que estavam próximas e que presenciaram o acidente conseguiram impedir a fuga até a chegada das autoridades.

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