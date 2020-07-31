Criminosos voltam a colocar fogo em ônibus, desta vez na Serra

Os criminosos abordaram o coletivo, que já estava quase chegando no Terminal de Jacaraípe. Segundo testemunhas, cinco homens fortemente armados mandaram descer todos passageiros e atearam fogo no coletivo da linha 516 (Terminal de Jacaraípe- terminal do Ibes) que estava a caminho ao terminal de Jacaraípe. Os criminosos estavam em um veículo Honda Cívic antigo, de cor preta.