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Forte impacto

Vídeo mostra momento da colisão que matou motociclista em Vila Velha

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o acidente envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e a motocicleta Yamaha MT 03 da vítima

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 19:07
Acidente mata motociclista em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha
Acidente mata motociclista em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Internauta
Circula nas redes sociais um vídeo registrado por câmera de segurança que mostra o momento exato da colisão que matou Eldisson Kruger, de 31 anos, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (30). A vítima, que trabalhava em uma academia de ginástica na Praia da Costa, morreu no local do acidente.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o acidente envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e a motocicleta Yamaha MT 03 da vítima. Uma ambulância do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) chegou a ser acionada.
Segundo informações da Polícia Militar, a condutora do carro não se feriu e não precisou de atendimento médico, tendo sido encaminhada à Delegacia Regional do município para prestar depoimento.

MUITO QUERIDO

De acordo com amigos, Eldisson Kruger, chamado de "alemão", estava se formando em Educação Física, já atuava na área e era muito querido por todos.
Para o empresário Luiz Eduardo de Carvalho, de 51 anos, Eldisson foi como um anjo. "Ele era meu personal, era uma pessoa maravilhosa. Sou atleta de luta, tive uma lesão e foi ele que me apontou que era para cirurgia, disse para procurar um médico, e agora estou me recuperando. Ele era um profissional muito competente, tinha uma particularidade da responsabilidade com as amizades, era do bem, lutava para ter uma vida melhor, tinha projetos de vida, não dá para acreditar", disse.
"Fico muito triste de ver uma vida interrompida por uma falta de atenção, imprudência, ele estava na mão, estava certo. É uma pena que a vida dele tenha sido interrompida de uma forma tão bruta. E ele não era só bonito de presença física, era bonito em tudo. Ele foi um anjo, era um amante da vida, vivia realmente para ser feliz. Posso dizer que valeu muito à pena tê-lo conhecido, fico muito triste pela interrupção tão rápida. A moto, por mais que falemos que é um veículo de tráfego rápido, tem como preço a vida."
Do mesmo modo, para o colega e personal trainer Leandro Rodrigues, com quem Kruger trabalhava, Eldisson era uma pessoa "do bem". "A gente trabalhava na mesma academia, era um convívio diário. Infelizmente é uma grande perda. Ele era do bem demais, muito trabalhador sempre e muito alegre. Sempre foi querido na academia por todos. Antes trabalhava na loja de suplementos da academia, mas quando ela fechou por conta da quarentena, ele começou a dar aulas junto a outro professor", contou.
O proprietário da loja de suplementos, Jayme Reisen, também falou sobre o jovem. "Trabalhou para mim muitos anos, na loja de suplementos alimentares dentro da academia, sempre muito extrovertido, comunicativo, muito querido por todos que tinha à sua volta", lamentou.
Nas redes sociais de Eldisson Kruger ficam mensagens de carinho e saudades. Veja última foto publicada:
Mensagens de carinho são deixadas nos comentários
Mensagens de carinho são deixadas nos comentários Crédito: Instagram

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