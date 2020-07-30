Motociclista morto em acidente trabalhava em academia em Vila Velha

Eldisson Kruger era chamado pelos amigos de "alemão" Crédito: Instagram

Eldisson Kruger, de 31 anos, conhecido pelos amigos como "alemão", foi a vítima de um grave acidente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, na manhã desta quinta-feira (30) . Ele trabalhava em uma academia na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com amigos, ele estava se formando em Educação Física e era muito querido por todos.

Para o empresário Luiz Eduardo de Carvalho, de 51 anos, Eldisson foi como um anjo. "Ele era meu personal, era uma pessoa maravilhosa. Sou atleta de luta, tive uma lesão, e foi ele que me apontou que era caso para cirurgia, disse para procurar um médico, e agora estou me recuperando. Ele era um profissional muito competente, tinha uma particularidade da responsabilidade com as amizades, era do bem, lutava para ter uma vida melhor, tinha projetos de vida, não dá para acreditar", disse.

"Fico muito triste de ver uma vida interrompida por uma falta de atenção, imprudência, ele estava na mão, estava certo. É uma pena que a vida dele tenha sido interrompida de uma forma tão bruta. E ele não era só bonito de presença física, era bonito em tudo. Ele foi um anjo, era um amante da vida, vivia realmente para ser feliz. Posso dizer que valeu muito à pena tê-lo conhecido, fico muito triste pela interrupção tão rápida" Luiz Eduardo de Carvalho - Empresário

Do mesmo modo, para o colega e personal trainer Leandro Rodrigues, com quem Kruger trabalhava, Eldisson era uma pessoa "do bem". "A gente trabalhava na mesma academia, era um convívio diário. Infelizmente é uma grande perda. Ele era do bem demais, muito trabalhador sempre e muito alegre. Sempre foi querido na academia por todos. Antes trabalhava na loja de suplementos da academia, que fechou por conta da quarentena, então ele começou a dar aulas junto a outro professor", contou.

Eldisson chegou a trabalhar em uma loja de suplementos Crédito: Leandro Rodrigues

O proprietário da loja de suplementos, Jayme Reisen, também falou sobre o jovem. "Trabalhou para mim muitos anos, na loja de suplementos alimentares dentro da academia, sempre muito extrovertido, comunicativo, muito querido por todos a sua volta", lamentou.

Nas redes sociais de Eldisson Kruger ficam mensagens de carinho e saudades. Veja última foto publicada:

Mensagens de carinho são deixadas nos comentários Crédito: Instagram

O ACIDENTE

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o acidente envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma motocicleta Yamaha MT 03. Uma ambulância do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) chegou a ser acionada, mas o condutor da moto morreu no local.

Segundo informações da Polícia Militar , a condutora do carro não se feriu e não precisou de atendimento médico, tendo sido encaminhada à Delegacia Regional do município para prestar depoimento.