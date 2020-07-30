Motorista que atropelou e matou ciclista em Vila Velha estava embriagado

O motorista que atropelou três mulheres nesta quinta-feira (30) estava dirigindo embriagado, quando causou o acidente em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, o teste do bafômetro de Gilmar Oliveira dos Santos apontou a presença de 1,02 mg de álcool por litro de ar.
Além de ter conduzido o veículo após ter ingerido bebida alcoólica, ele também estava trafegando na contramão. No momento do atropelamento, ele tentava ultrapassar uma motoneta. A colisão frontal com as vítimas que estavam de bicicleta aconteceu por volta das 12h, no bairro Vale Encantando.
Veja fotos do acidente na Rua Guaraná, em Vila Velha
Devido aos ferimentos causados pela força do impacto, Maria de Fátima Soares, de 48 anos, morreu ainda no local. Ela era mãe da jovem Helen Kassia de Oliveira, de 23 anos, que também ficou ferida. A terceira vítima foi identificada como Gladys Mary Lecoque Ruela Machado, de 44 anos.
Ambas foram socorridas de ambulância para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. O estado de saúde delas é desconhecido, mas as lesões teriam sido apenas parciais. Já o corpo de Maria de Fátima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde será liberado por familiares.
MOTORISTA TENTOU FUGIR, MAS ACABOU DETIDO
Ainda de acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o motorista ainda tentou fugir após atropelar as três ciclistas no início desta tarde. No entanto, pessoas que estavam próximas e que presenciaram o acidente conseguiram impedir a fuga até a chegada das autoridades.
Com 40 anos de idade, Gilmar Oliveira dos Santos foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e que só após a finalização das oitivas (depoimentos) será possível passar mais detalhes sobre o caso.