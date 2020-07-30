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Operação Anteparus

Polícia Federal prende duas pessoas por pornografia infantil no ES

As prisões ocorreram em flagrante nas cidades de Serra e Alegre, ambas na manhã desta quinta-feira (30). Com os detidos, os policiais recolheram arquivos com conteúdos de exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 11:10
Pornografia infantil
Com os suspeitos, a PF recolheu computadores e celulares que continham pornografia infantil Crédito: Divulgação/PF
Polícia Federal prende duas pessoas por pornografia infantil no ES
Polícia Federal no Espírito Santo, através do grupo de combate a crimes cibernéticos deflagrou na manhã desta quinta-feira (30), a Operação Anteparus, com objetivo de combater difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças através da internet.

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A operação contou com a participação de 11 policiais federais, sendo realizado o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados nos municípios da Serra, na Grande Vitória, e Alegre, na região Sul do Estado.
Durante o cumprimento das buscas e varredura nas mídias encontradas nos domicílios dos investigados, foram encontrados arquivos contendo exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes, o que resultou na prisão em flagrante das duas pessoas, pela posse dos arquivos (art.241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), conduta pela qual responderão em liberdade após recolhimento de fiança.
Polícia Federal prende duas pessoas por pornografia infantil no ES
Produtos apreendidos pela Polícia Federal em operação contra a pornografia infantil no ES Crédito: Divulgação/PF

ENTENDA O CASO

Por meio do trabalho permanente de rastreamento do compartilhamento de arquivos com o conteúdo supracitado na rede mundial de computadores, a Polícia Federal detectou a atuação dos investigados, com um total de 221 arquivos compartilhados, contendo exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes, apenas durante o período investigado.
Diante disso, foi instaurado o inquérito policial e as condutas comprovadas por outros meios de prova.
Após o cumprimento dos mandados de busca, as diversas mídias apreendidas serão submetidas a perícia para comprovação dos fatos, identificação de vestígios de participação de outras pessoas e se existe algum indicativo de abuso sexual.
Produtos apreendidos pela Polícia Federal em operação contra a pornografia infantil no ES
Imagens da operação da PF que prendeu duas pornografia infantil no ES pessoas por Crédito: Divulgação/PF

"ANTEPARUS"

Amparo vem do latim Anteparus. O nome da operação é uma alusão à necessidade de proteção das crianças, funcionando a ação policial como um anteparo contra a ação de pedófilos.
Os investigados responderão pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre 2 a 6 anos de reclusão e responderão ainda pelo crime de posse de arquivos identificados por ocasião do cumprimento das buscas, o que resultou nos flagrantes, presente no art.241-B cujas penas variam de 1 a 4 anos de reclusão.

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