Com os suspeitos, a PF recolheu computadores e celulares que continham pornografia infantil Crédito: Divulgação/PF

Your browser does not support the audio element. Polícia Federal prende duas pessoas por pornografia infantil no ES

Operação Anteparus, com objetivo de combater difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças através da internet. Polícia Federal no Espírito Santo, através do grupo de combate a crimes cibernéticos deflagrou na manhã desta quinta-feira (30), a, com objetivo de combater difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças através da internet.

A operação contou com a participação de 11 policiais federais, sendo realizado o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados nos municípios da Serra , na Grande Vitória, e Alegre , na região Sul do Estado.

Durante o cumprimento das buscas e varredura nas mídias encontradas nos domicílios dos investigados, foram encontrados arquivos contendo exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes, o que resultou na prisão em flagrante das duas pessoas, pela posse dos arquivos (art.241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), conduta pela qual responderão em liberdade após recolhimento de fiança.

Produtos apreendidos pela Polícia Federal em operação contra a pornografia infantil no ES Crédito: Divulgação/PF

ENTENDA O CASO

Por meio do trabalho permanente de rastreamento do compartilhamento de arquivos com o conteúdo supracitado na rede mundial de computadores, a Polícia Federal detectou a atuação dos investigados, com um total de 221 arquivos compartilhados, contendo exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes, apenas durante o período investigado.

Diante disso, foi instaurado o inquérito policial e as condutas comprovadas por outros meios de prova.

Após o cumprimento dos mandados de busca, as diversas mídias apreendidas serão submetidas a perícia para comprovação dos fatos, identificação de vestígios de participação de outras pessoas e se existe algum indicativo de abuso sexual.

Imagens da operação da PF que prendeu duas pornografia infantil no ES pessoas por Crédito: Divulgação/PF

"ANTEPARUS"

Amparo vem do latim Anteparus. O nome da operação é uma alusão à necessidade de proteção das crianças, funcionando a ação policial como um anteparo contra a ação de pedófilos.