Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Operação Mercado das Armas: PF encontra R$ 230 mil dentro de casa no ES

Material estava escondido em fundos falsos de armários e paredes em uma casa localizada no bairro Vila Palestina, em Cariacica. Operação é contra o tráfico internacional de armas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 10:12

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 10:12

No ES, operação apreendeu três armas, sete carregadores, mira a laser, quase 200 munições, além de R$ 230 mil em dinheiro
Material apreendido pela Operação Mercado de Armas, da Polícia Federal Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Operação Mercado das Armas - PF encontra 230 mil reais dentro de casa no ES
A Operação Mercado de Armas, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (29), apreendeu armas, munições e R$ 230 mil em dinheiro em uma casa, no bairro Vila Palestina, em Cariacica.  De acordo com informações da TV Gazeta, o material apreendido estava escondido em fundos falsos de armários e de paredes da residência que pertence a um homem de 26 anos.  
De acordo com a Polícia Federal, o homem não estava em casa no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. O dinheiro foi encontrado, segundo os policiais, atrás do acabamento superior do armário da cozinha e dentro do carro. 
As investigações apontam que as armas eram importadas de forma ilegal do Paraguai e distribuídas pelo Brasil. A operação contra o tráfico internacional de armas aconteceu no Espírito Santo e em mais sete Estados.
Em Cariacica, além da grande quantidade de dinheiro, foi apreendido três armas, sete carregadores, mira a laser e quase 200 munições. Também foram apreendidos um carro, uma Toyota Hilux, duas joias e documentos de vendas de terrenos no município.
De acordo com a polícia, a operação foi deflagrada após armas serem apreendidas escondidas em meio a equipamentos eletrônicos, como rádios, panelas elétricas e climatizadores, que eram transportados pelos Correios e transportadoras privadas. A Polícia Federal informou que as investigações apontam que as armas entravam no Brasil com a ajuda de atravessadores paraguaios.

LISTA DE CRIMES É LONGA

A Polícia Federal informou que os investigados serão indiciados por tráfico internacional de arma de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, usos de documento falso e lavagem de dinheiro.
Com informações de Caique Verli, de A Gazeta

Veja Também

MPES deflagra operação contra o tráfico de drogas na Grande Vitória

Criminosos incendeiam ônibus e deixam bilhete em Cariacica

Gigantes de tecnologia são postas em xeque em depoimento histórico nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos
Imagem de destaque
Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar
Imagem de destaque
Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados