Operação Mercado das Armas: PF encontra R$ 230 mil dentro de casa no ES

Operação Mercado das Armas - PF encontra 230 mil reais dentro de casa no ES
A Operação Mercado de Armas, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (29), apreendeu armas, munições e R$ 230 mil em dinheiro em uma casa, no bairro Vila Palestina, em Cariacica. De acordo com informações da TV Gazeta, o material apreendido estava escondido em fundos falsos de armários e de paredes da residência que pertence a um homem de 26 anos.
De acordo com a Polícia Federal, o homem não estava em casa no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. O dinheiro foi encontrado, segundo os policiais, atrás do acabamento superior do armário da cozinha e dentro do carro.
As investigações apontam que as armas eram importadas de forma ilegal do Paraguai e distribuídas pelo Brasil. A operação contra o tráfico internacional de armas aconteceu no Espírito Santo e em mais sete Estados.
Em Cariacica, além da grande quantidade de dinheiro, foi apreendido três armas, sete carregadores, mira a laser e quase 200 munições. Também foram apreendidos um carro, uma Toyota Hilux, duas joias e documentos de vendas de terrenos no município.
De acordo com a polícia, a operação foi deflagrada após armas serem apreendidas escondidas em meio a equipamentos eletrônicos, como rádios, panelas elétricas e climatizadores, que eram transportados pelos Correios e transportadoras privadas. A Polícia Federal informou que as investigações apontam que as armas entravam no Brasil com a ajuda de atravessadores paraguaios.
LISTA DE CRIMES É LONGA
A Polícia Federal informou que os investigados serão indiciados por tráfico internacional de arma de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, usos de documento falso e lavagem de dinheiro.
Com informações de Caique Verli, de A Gazeta