Operação Mercado das Armas: PF encontra R$ 230 mil dentro de casa no ES

Material apreendido pela Operação Mercado de Armas, da Polícia Federal Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Operação Mercado das Armas - PF encontra 230 mil reais dentro de casa no ES

Operação Mercado de Armas, deflagrada pela deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (29), apreendeu armas, munições e R$ 230 mil em dinheiro em uma casa, no bairro Vila Palestina, em Cariacica . De acordo com informações da TV Gazeta, o material apreendido estava escondido em fundos falsos de armários e de paredes da residência que pertence a um homem de 26 anos.

De acordo com a Polícia Federal, o homem não estava em casa no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. O dinheiro foi encontrado, segundo os policiais, atrás do acabamento superior do armário da cozinha e dentro do carro.

Em Cariacica, além da grande quantidade de dinheiro, foi apreendido três armas, sete carregadores, mira a laser e quase 200 munições. Também foram apreendidos um carro, uma Toyota Hilux, duas joias e documentos de vendas de terrenos no município.

De acordo com a polícia, a operação foi deflagrada após armas serem apreendidas escondidas em meio a equipamentos eletrônicos, como rádios, panelas elétricas e climatizadores, que eram transportados pelos Correios e transportadoras privadas. A Polícia Federal informou que as investigações apontam que as armas entravam no Brasil com a ajuda de atravessadores paraguaios.

LISTA DE CRIMES É LONGA

A Polícia Federal informou que os investigados serão indiciados por tráfico internacional de arma de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, usos de documento falso e lavagem de dinheiro.