PF faz operação contra tráfico internacional de armas no ES e em mais sete Estados
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Mercado de Armas como foi batizada contra o tráfico internacional de armas no Espírito Santo e em mais sete Estados. As investigações apontam que armas eram importadas de forma ilegal do Paraguai e distribuídas pelo país.
Cerca de 130 policiais federais estão cumprindo 25 mandados de busca apreensão e um mandado de prisão preventiva, autorizados pela 13ª Vara Federal de Curitiba, nos seguintes Estados:
- Paraná
- Ceará
- Espírito Santo
- Minas Gerais (um mandado de prisão)
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Sul
- São Paulo
- Sergipe
De acordo com a polícia, a operação foi deflagrada após armas serem apreendidas escondidas em meio a equipamentos eletrônicos, como rádios, panelas elétricas e climatizadores, que eram transportados pelos Correios e transportadoras privadas. A Polícia Federal informou que as investigações apontam que as armas entravam no Brasil com a ajuda de atravessadores paraguaios.
Informações divulgadas pela Polícia Federal apontam que um dos acessórios importados do Paraguai e comercializado pelos investigados é o denominado Kit Roni que, em um de seus modelos para uso exclusivo com pistolas de airsoft, era transformado para uso com armas de fogo e munições reais, tornando o equipamento em uma espécie de submetralhadora, podendo-se utilizar carregadores estendidos e seletores de rajadas.
Ainda segundo a PF, a importação desse acessório era realizada de forma ilegal, sem os certificados necessários e vendidos por plataformas virtuais sem notas fiscais.
A Polícia Federal também informou que os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Se condenados poderão ter penas de até 12 anos de prisão.