Operação Crédito: Divulgação/PF

Your browser does not support the audio element. PF faz operação contra tráfico internacional de armas no ES e em mais sete Estados

Mercado de Armas  como foi batizada  contra o tráfico internacional de armas no Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação como foi batizada  contra o tráfico internacional de armas no Espírito Santo e em mais sete Estados. As investigações apontam que armas eram importadas de forma ilegal do Paraguai e distribuídas pelo país.

Cerca de 130 policiais federais estão cumprindo 25 mandados de busca apreensão e um mandado de prisão preventiva, autorizados pela 13ª Vara Federal de Curitiba, nos seguintes Estados:

Paraná

Ceará

Espírito Santo

Minas Gerais (um mandado de prisão)

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

São Paulo

Sergipe

De acordo com a polícia, a operação foi deflagrada após armas serem apreendidas escondidas em meio a equipamentos eletrônicos, como rádios, panelas elétricas e climatizadores, que eram transportados pelos Correios e transportadoras privadas. A Polícia Federal informou que as investigações apontam que as armas entravam no Brasil com a ajuda de atravessadores paraguaios.

Informações divulgadas pela Polícia Federal apontam que um dos acessórios importados do Paraguai e comercializado pelos investigados é o denominado Kit Roni que, em um de seus modelos para uso exclusivo com pistolas de airsoft, era transformado para uso com armas de fogo e munições reais, tornando o equipamento em uma espécie de submetralhadora, podendo-se utilizar carregadores estendidos e seletores de rajadas.

Ainda segundo a PF, a importação desse acessório era realizada de forma ilegal, sem os certificados necessários e vendidos por plataformas virtuais sem notas fiscais.