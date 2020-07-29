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"Mercado das Armas"

PF faz operação contra tráfico internacional de armas no ES e em mais sete Estados

Cerca de 130 policiais federais estão cumprindo 25 mandados de busca apreensão e um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Federal, investigações apontam que as armas entravam no Brasil com a ajuda de atravessadores paraguaios

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 08:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 08:08
PF deflagra operação contra tráfico internacional de armas em oito estados
Operação Crédito: Divulgação/PF
PF faz operação contra tráfico internacional de armas no ES e em mais sete Estados
Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Mercado de Armas  como foi batizada  contra o tráfico internacional de armas no Espírito Santo e em mais sete Estados. As investigações apontam que armas eram importadas de forma ilegal do Paraguai e distribuídas pelo país.
Cerca de 130 policiais federais estão cumprindo 25 mandados de busca apreensão e um mandado de prisão preventiva, autorizados pela 13ª Vara Federal de Curitiba, nos seguintes Estados:
  • Paraná
  • Ceará
  • Espírito Santo
  • Minas Gerais (um mandado de prisão)
  • Rio de Janeiro
  • Rio Grande do Sul
  • São Paulo
  • Sergipe
De acordo com a polícia, a operação foi deflagrada após armas serem apreendidas escondidas em meio a equipamentos eletrônicos, como rádios, panelas elétricas e climatizadores, que eram transportados pelos Correios e transportadoras privadas. A Polícia Federal informou que as investigações apontam que as armas entravam no Brasil com a ajuda de atravessadores paraguaios.
Informações divulgadas pela Polícia Federal apontam que um dos acessórios importados do Paraguai e comercializado pelos investigados é o denominado Kit Roni que, em um de seus modelos para uso exclusivo com pistolas de airsoft, era transformado para uso com armas de fogo e munições reais, tornando o equipamento em uma espécie de submetralhadora, podendo-se utilizar carregadores estendidos e seletores de rajadas.
Ainda segundo a PF, a importação desse acessório era realizada de forma ilegal, sem os certificados necessários e vendidos por plataformas virtuais sem notas fiscais.
A Polícia Federal também informou que os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Se condenados poderão ter penas de até 12 anos de prisão.

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