Operação do MPES com a PM prende 28 criminosos na Grande Vitória

Material apreendido na Operação Patrem em 30 de julho Crédito: Ministério Público do ES | Divulgação

O MPES não deu o nome das pessoas que foram presas e nem detalhes da investigação  que ainda continua. A operação contou com apoio do 7º Batalhão da PM, e o coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, deu algumas informações sobre a ação.

"Utilizamos 180 homens, 52 viaturas, fizemos a apreensão de seis armas de fogo, prendemos 12 indivíduos com mandado de prisão, 16 em estado de flagrante. É bom lembrar também que foi apreendido R$ 10 mil e drogas. Como a operação foi em toda a Grande Vitória, denota claramente a capacidade de todo o sistema de tráfico da Grande Vitória" Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da PM

As informações foram passadas durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (30). Segundo Tiago Pinhal, promotor do MPES, a operação está em fase final.

Material apreendido na Operação Patrem em 30 de julho Crédito: Ministério Público do ES | Divulgação

"Chegamos ao momento da deflagração da operação com expedição de mandado de prisão preventiva e mandado de busca. O encerramento está previsto para os próximos dez dias, com oferecimento de denúncia ao poder judiciário", completou.

O secretário de Segurança Alexandre Ramalho declarou que a parceria com o MPES fortalece o combate ao tráfico no Estado.

"Ganhamos uma potencialidade muito maior com a qualidade técnica apresentada ao resultado dessas operações. A integração e parceria do MPES com a Secretaria de Segurança Pública é muito importante, com intermédio da Polícia Militar e Polícia Civil, que estarão sempre ao dispor do MPES", disse.

Material apreendido na Operação Patrem em 30 de julho Crédito: Ministério Público do ES | Divulgação