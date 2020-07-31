Minutos depois do crime, polícia prende suspeitos de assassinato no ES

Minutos depois do crime, polícia prende suspeitos de assassinato em Barra de São Francisco Crédito: Leitor

Dois homens de 26 e 31 anos foram presos suspeitos de assassinar a tiros um jovem de 27 anos na noite desta quinta-feira (30), no Centro de Barra de São Francisco , Região Noroeste do Estado. Os suspeitos foram localizados minutos depois do crime após uma perseguição policial.

De acordo com a Polícia Militar , o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo e chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Doutor Alceu Melgaço Filho, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares.

PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Após receber informações do crime, os militares colheram detalhes sobre as características dos suspeitos e iniciaram as buscas. Testemunhas contaram à polícia que os criminosos fugiram do local em uma motocicleta de cor preta e seguiram em direção ao bairro Vila Luciane. Com as informações, foi montado um bloqueio policial nas principais vias de acesso à cidade.

Durante as buscas, os policiais avistaram uma moto em alta velocidade, com dois ocupantes caracterizados conforme informações repassadas ao 190. Neste momento, a polícia iniciou uma perseguição para prender a dupla.

Ainda segundo a PM, os indivíduos tentaram desviar do ponto de bloqueio e acabaram colidindo com a viatura. Com o impacto da colisão os dois caíram da moto e foram alcançados pelos policiais.

Os suspeitos foram revistados e, com eles, foi encontrado um revólver calibre 38 e diversas munições intactas e deflagradas. A ocorrência diz ainda que, devido à queda, os dois foram encaminhados ao Hospital Drª Rita de Cássia e, após receber atendimento médico, foram levados para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

AUTUADOS EM FLAGRANTE

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 26 e 31 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Barra de São Francisco foram autuados em flagrante por homicídio consumado, e confessaram a prática do crime em depoimento. Os dois foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.