AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Barra de São Francisco

Minutos depois do crime, polícia prende suspeitos de assassinato no ES

A vítima foi baleada e chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu. Dois homens foram presos após perseguição policial e confessaram o crime

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 13:00
Minutos depois do crime, polícia prende suspeitos de assassinato em Barra de São Francisco
Minutos depois do crime, polícia prende suspeitos de assassinato em Barra de São Francisco Crédito: Leitor
Dois homens de 26 e 31 anos foram presos suspeitos de assassinar a tiros um jovem de 27 anos na noite desta quinta-feira (30), no Centro de Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado. Os suspeitos foram localizados minutos depois do crime após uma perseguição policial.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo e chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Doutor Alceu Melgaço Filho, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares.

Veja Também

Funcionário furta R$ 190 mil de loja e é preso em Rio Bananal

PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Após receber informações do crime, os militares colheram detalhes sobre as características dos suspeitos e iniciaram as buscas. Testemunhas contaram à polícia que os criminosos fugiram do local em uma motocicleta de cor preta e seguiram em direção ao bairro Vila Luciane. Com as informações, foi montado um bloqueio policial nas principais vias de acesso à cidade.
Durante as buscas, os policiais avistaram uma moto em alta velocidade, com dois ocupantes caracterizados conforme informações repassadas ao 190. Neste momento, a polícia iniciou uma perseguição para prender a dupla.
Ainda segundo a PM, os indivíduos tentaram desviar do ponto de bloqueio e acabaram colidindo com a viatura. Com o impacto da colisão os dois caíram da moto e foram alcançados pelos policiais.
Os suspeitos foram revistados e, com eles, foi encontrado um revólver calibre 38 e diversas munições intactas e deflagradas. A ocorrência diz ainda que, devido à queda, os dois foram encaminhados ao Hospital Drª Rita de Cássia e, após receber atendimento médico, foram levados para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

Veja Também

Polícia prende suspeito e apreende armas, pássaros e caças abatidas em Linhares

Motorista que atropelou mulheres em Vila Velha vai responder por 3 crimes

AUTUADOS EM FLAGRANTE

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 26 e 31 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Barra de São Francisco foram autuados em flagrante por homicídio consumado, e confessaram a prática do crime em depoimento. Os dois foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.
A Polícia Civil ressaltou ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. Segundo a PC, as informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados