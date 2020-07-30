Funcionário furta R$ 190 mil de loja e é preso em Rio Bananal

Um jovem de 18 anos foi preso, nesta quinta-feira (30), em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, após furtar R$ 190 mil da loja de autopeças onde ele trabalhava. A prisão foi efetuada no estabelecimento, localizado no Centro de Rio Bananal.
O crime foi cometido no dia 04 de junho deste ano. Ele teve conhecimento de que no local havia grande quantidade guardada de dinheiro, por isso planejou o furto, relatou o responsável pelo caso, delegado Fabrício Lucindo.
Com o suspeito foram encontrados R$ 105 mil, uma motocicleta Honda Biz e um veículo Elantra, que foram comprados com parte do dinheiro.
O dinheiro foi encontrado escondido na mata, em um morro de Rio Bananal. Ele estava utilizando o dinheiro aos poucos. Já os veículos que ele comprou com o dinheiro furtado poderão ser utilizados pela Justiça para o ressarcimento do prejuízo das vítimas, afirmou Lucindo.
O jovem foi autuado por furto qualificado e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele foi interrogado e confessou o crime. O dinheiro foi devolvido à vítima e o suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça, destacou o delegado.