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Mantenópolis

Homem recheia pães com maconha para tentar enganar a polícia no ES

De acordo com a Polícia Militar, os pães foram encontrados dentro de uma sacola que estava com o suspeito, em Mantenópolis

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 17:04
Homem foi preso com sacola de pães recheados com maconha
Homem foi preso com sacola de pães recheados com maconha Crédito: 11º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo | Divulgação
Um homem foi preso em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de tráfico de drogas. O local onde ele escondia os entorpecentes chamou a atenção dos militares: o suspeitou recheou vários pães com a droga. O caso aconteceu no último sábado (25).
Segundo a polícia, os militares de Manteno?polis receberam uma denu?ncia ano?nima dizendo que o homem estava realizando o transporte e a venda de entorpecentes. No momento da abordagem, os militares observaram que ele estava segurando algumas sacolas.

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Durante a atuac?a?o dos militares, foi verificado que dentro da sacola do suspeito tinha diversos pa?es e que aparentemente estavam mexidos. Desconfiados, os policiais solicitaram que o suspeito abrisse um dos pa?es, onde encontraram os entorpecentes no interior do alimento.
Confirmado o crime de tra?fico de drogas, o suspeito foi conduzido à 14º Delegacia Regional de Barra de Sa?o Francisco, juntamente com o material apreendido.

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