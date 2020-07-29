Homem recheia pães com maconha para tentar enganar a polícia no ES

Homem foi preso com sacola de pães recheados com maconha Crédito: 11º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo | Divulgação

Um homem foi preso em Mantenópolis , no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de tráfico de drogas. O local onde ele escondia os entorpecentes chamou a atenção dos militares: o suspeitou recheou vários pães com a droga. O caso aconteceu no último sábado (25).

Segundo a polícia, os militares de Manteno?polis receberam uma denu?ncia ano?nima dizendo que o homem estava realizando o transporte e a venda de entorpecentes. No momento da abordagem, os militares observaram que ele estava segurando algumas sacolas.

Durante a atuac?a?o dos militares, foi verificado que dentro da sacola do suspeito tinha diversos pa?es e que aparentemente estavam mexidos. Desconfiados, os policiais solicitaram que o suspeito abrisse um dos pa?es, onde encontraram os entorpecentes no interior do alimento.