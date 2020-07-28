Vila Velha

Mulher é encontrada morta com sinais de violência dentro de casa no ES

A polícia informou que o cunhado de Vívian Lima de Almeira encontrou o corpo da vítima na casa onde ela morava há dois dias, no bairro Araçás, em Vila Velha

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi econtrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Vívian Lima de Almeida, de 29 anos, foi encontrada morta dentro de sua própria casa na rua Mônaco, no bairro Araçás, em Vila Velha, nesta terça-feira (28). O corpo apresentava sinais de violência, segundo a Polícia Militar, e a perícia foi acionada. De acordo com informações da PM, o cunhado encontrou o corpo da vítima e relatou que ela teria se mudado para a residência há dois dias.
A Polícia Militar informou ainda que desde segunda-feira (27) a família não conseguia fazer contato com ela. A PM foi acionada por volta das 16h desta terça-feira (28), quando o cunhado encontrou a vítima na casa. A polícia ainda afirmou que havia sinais de violência no corpo da mulher e que nenhum suspeito foi detido até o momento.
Polícia Civil investiga o caso e informou que a ocorrência ainda está em andamento. Mais informações serão divulgadas no final das investigações. Ainda segundo a polícia, o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares. O exame cadavérico vai apontar a causa da morte.

O repórter Fábio Linhares, da TV Gazeta, conversou com a irmã da vítima, que contou que, na segunda-feira, Vívian teria que buscar o filho de oito anos na casa do pai, mas ela não apareceu. Além disso, ela teria parado de responder mensagens e de atender ligações. 
A irmã alegou que Vívian era muito atenciosa e preocupada com a família, o que ligou o alerta dos parentes, que foram procurá-la na casa e encontraram o corpo da vítima. A família afirmou que Vívian não estava recebendo ameaças nem tinha nenhuma inimizade.
*Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta

