Polícia já tem imagens que podem ajudar a solucionar morte de mulher em Vila velha
A Polícia Civil já tem imagens de câmeras de segurança de uma casa vizinha que podem ajudar na investigação da morte de Vívian Lima de Almeida, de 29 anos. A mulher foi encontrada morta na noite desta terça-feira (28) dentro de sua residência, no bairro Araçás, em Vila Velha. Ela havia se mudado para o local dois dias antes do ocorrido, segundo familiares.
De posse das imagens, a polícia espera traçar uma linha investigativa e saber a movimentação próxima à residência de Vívian antes de o corpo dela que tinha sinais de violência ser encontrado pelo cunhado. A vítima se mudou para o imóvel no último sábado (25) porque buscava por mais espaço para morar com o filho.
Segundo a assessoria da Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito foi detido ou identificado. Por enquanto, a polícia informou que ainda não há evidências de crime de feminicídio, porém esta pode ser uma das linhas investigativas para solucionar o assassinato da mulher.
O CASO
De acordo com a Polícia Militar, desde segunda-feira (27) a família não conseguia fazer contato com ela. A PM foi acionada por volta das 16h desta terça-feira (28), quando o cunhado encontrou a vítima na casa.
Em entrevista ao repórter Fábio Linhares, da TV Gazeta, a irmã da vítima, contou que, na segunda-feira, Vívian teria que buscar o filho de oito anos na casa do pai, mas ela não apareceu. Além disso, ela teria parado de responder mensagens e de atender ligações.
A irmã alegou que a familiar era muito atenciosa e preocupada com a família, o que ligou o alerta dos parentes, que foram procurá-la na casa e encontraram o corpo da vítima. A família afirmou que Vívian não estava recebendo ameaças nem tinha nenhuma inimizade.