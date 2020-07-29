Corpo com sinais de violência

Polícia já tem imagens que podem ajudar a solucionar morte de mulher em Vila Velha

Vívian Lima de Almeida foi encontrada morta na noite desta terça-feira (28) dentro de casa, no bairro Araçás, em Vila Velha. Imagens de câmera de segurança de uma residência vizinha já estão de posse da Polícia Civil

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 13:40

Redação de A Gazeta

Assassinato em Vila Velha
Câmera de uma casa vizinha pode ajudar a polícia na investigação do assassinato de de Vívian Lima de Almeida Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Polícia Civil já tem imagens de câmeras de segurança de uma casa vizinha que podem ajudar na investigação da morte de Vívian Lima de Almeida, de 29 anos. A mulher foi encontrada morta na noite desta terça-feira (28) dentro de sua residência, no bairro Araçás, em Vila Velha. Ela havia se mudado para o local dois dias antes do ocorrido, segundo familiares.
De posse das imagens, a polícia espera traçar uma linha investigativa e saber a movimentação próxima à residência de Vívian antes de o corpo dela  que tinha sinais de violência  ser encontrado pelo cunhado. A vítima se mudou para o imóvel no último sábado (25) porque buscava por mais espaço para morar com o filho.
Segundo a assessoria da Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito foi detido ou identificado. Por enquanto, a polícia informou que ainda não há evidências de crime de feminicídio, porém esta pode ser uma das linhas investigativas para solucionar o assassinato da mulher.

O CASO

De acordo com a Polícia Militar, desde segunda-feira (27) a família não conseguia fazer contato com ela. A PM foi acionada por volta das 16h desta terça-feira (28), quando o cunhado encontrou a vítima na casa.
Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha
Em entrevista ao repórter Fábio Linhares, da TV Gazeta, a irmã da vítima, contou que, na segunda-feira, Vívian teria que buscar o filho de oito anos na casa do pai, mas ela não apareceu. Além disso, ela teria parado de responder mensagens e de atender ligações.
A irmã alegou que a familiar era muito atenciosa e preocupada com a família, o que ligou o alerta dos parentes, que foram procurá-la na casa e encontraram o corpo da vítima. A família afirmou que Vívian não estava recebendo ameaças nem tinha nenhuma inimizade.

