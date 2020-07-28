Suspeito de violência doméstica contra adolescente é preso em Vitória

Um homem de 32 anos suspeito de violência doméstica contra uma adolescente de 17 anos foi preso por policiais civis nesta terça-feira (28), em Vitória. Ambos moravam na mesma residência e, de acordo com informações da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o homem era companheiro e ameaçava de morte a adolescente. Em episódios anteriores, ela chegou a ser agredida.
Segundo o delegado-adjunto da DPCA, Diego Bermond, a prisão preventiva do suspeito foi baseada no risco sofrido pela jovem de 17 anos.
Depois de preso pelos policiais, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Vila Velha e permanece à disposição da Justiça.
Denúncias sobre agressões sofridas por mulheres podem ser registradas pelo telefone 181 ou site oficial do Disque-Denúncia.