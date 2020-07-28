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Relacionamento abusivo

Suspeito de violência doméstica contra adolescente é preso em Vitória

Os dois moravam juntos e o homem, de 32 anos, ameaçava de morte a adolescente, de 17 anos; em episódios anteriores, ela chegou a ser agredida

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 17:56
Violência contra a mulher
Relacionamento abusivo envolvia agressões e ameaças de morte Crédito: Divulgação
Um homem de 32 anos suspeito de violência doméstica contra uma adolescente de 17 anos foi preso por policiais civis nesta terça-feira (28), em Vitória. Ambos moravam na mesma residência e, de acordo com informações da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o homem era companheiro e ameaçava de morte a adolescente. Em episódios anteriores, ela chegou a ser agredida.
Segundo o delegado-adjunto da DPCA, Diego Bermond, a prisão preventiva do suspeito foi baseada no risco sofrido pela jovem de 17 anos.
Depois de preso pelos policiais, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Vila Velha e permanece à disposição da Justiça.
Denúncias sobre agressões sofridas por mulheres podem ser registradas pelo telefone 181 ou site oficial do Disque-Denúncia.

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