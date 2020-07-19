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Cantora gospel é criticada por clipe que mostra perdão após violência doméstica

No YouTube, o vídeo tinha na manhã deste domingo (19) mais de 41 mil avaliações negativas, contra apenas 10 mil positivas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 19:25

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 19:25

A cantora gospel Cassiane, 47, virou alvo de críticas nas redes sociais, após o lançamento de seu novo clipe, "A Voz", na última sexta-feira (17). O vídeo revoltou os internautas por mostrar a história de uma mulher que sofre violência doméstica e, apesar de deixar o companheiro, deixa um recado dizendo que o perdoa.
Clipe da cantora gospel Cassiane mostra mulher vítima de violência que perdoa o marido
Clipe da cantora gospel Cassiane mostra mulher vítima de violência que perdoa o marido Crédito: Reprodução
"Reconheça a voz de Deus. Deixa ela estremecer o seu coração. O timbre santo do Senhor há de te curar, pois Ele é a voz que restaura a vida. Oro por você. Perdoo você", diz o bilhete deixado pela mulher, sem deixar claro se o homem foi denunciado à polícia apesar de aparecer agredindo a mulher no vídeo.
Os internautas protestaram nas redes sociais da cantora: "Totalmente estranho o seu clipe, não gostei. Isso no século 21 não é tolerado. Não curto não, não a música não tem nada a ver com o clipe", afirmou um. "O cara esmurrou a mulher várias vezes. Aí se converteu, e sai impune?", questionou outro seguidor.

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"Para ficar melhor, só faltou a parte em que ele é preso e ela tem uma medida protetiva contra ele. A violência doméstica contra a mulher mata, não pode ser silenciada ou romantizada. Não seja cúmplice disso", afirmou outra internauta no Instagram da cantora.
No YouTube, o vídeo tinha na manhã deste domingo (19) mais de 41 mil avaliações negativas, contra apenas 10 mil positivas.

"O CORONGA NÃO PEGA EM NÓS, NÃO"

Mas essa não é a única polêmica envolvendo Cassiane. Na noite deste sábado (18), ela participou de uma live com Aline Barros, em que acabou descumprindo as normas de segurança sugeridas contra o novo coronavírus, distribuindo abraços e apertos de mão. "Gente, o 'coronga' não pega em nós, não, aleluia", disse ela, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

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