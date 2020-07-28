Vendedor de balas que xingou passageiros no Transcol é detido no ES

O vendedor de balas que foi filmado xingando e ofendendo passageiros em um ônibus do Transcol foi detido nesta terça-feira (28). A equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros conseguiu identificar o ambulante e fez a detenção dele no Terminal de Carapina, na Serra. Thiago Nielsen Teixeira, de 35 anos, foi conduzido até a unidade, no Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), na Avenida Marechal Campos, em Vitória, para prestar esclarecimentos.
De acordo com o delegado à frente do caso, Gabriel Monteiro, em entrevista ao repórter Leandro Tedesco, da TV Gazeta, apesar do crime de ameaça ser considerado como de menor potencial ofensivo, pelo fato de o suspeito tê-lo praticado diversas vezes, a pena cabível é somada e o vendedor poderá vir a ser preso. Apesar disso, ele já foi ouvido e liberado pela autoridade policial.
Nós montamos um acompanhamento para localizar esse cidadão e, tão logo feita a localização, o convidamos para comparecer à delegacia para prestar declarações acerca das ameaças que têm realizado nos coletivos. Trata-se de crime de ameaça, de menor potencial ofensivo, mas, pelo jeito ele está cometendo, serão somadas as penas, podendo até vir a ser preso, afirmou a autoridade.
O delegado ressaltou ainda que Thiago já esteve preso anteriormente pelo período de um ano, pelo crime de ameaça, na forma da lei Maria da Penha. Nós pedimos que as pessoas que se sentiram ameaçadas compareçam à delegacia para realizar a representação. Nós encaminharemos ao Judiciário a apreciação destes crimes. A pena em tese é de 3 meses, mas, havendo mais vítimas, é feita a soma dos crimes, podendo levar até uma pena de prisão. Nós já o alertamos dizendo que o que ele está cometendo é crime, frisou.
Ainda segundo Monteiro, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (28), o suspeito afirma estar arrependido. Ele inclusive teria gravado um vídeo demonstrando o arrependimento e dizendo que não iria cometer novamente esses crimes. O que chegou ao nosso conhecimento foi de que ele começou agora a cometer essas atitudes, segundo ele porque estaria usando drogas. Mas ele foi alertado que a Polícia não vai permitir esse tipo de crime, perturbando pessoas que estão nos coletivos, trabalhando, indo para as escolas. Nós já fizemos o acompanhamento para traçar que tipo de viagem ele faz, para auxiliar na investigação. No momento ele foi ouvido e liberado e encaminharemos o procedimento ao Judiciário e ao Ministério Público, concluiu.
ABORDAGEM OFENSIVA
Nesta segunda-feira (27), a reportagem de A Gazeta recebeu o mesmo vídeo de diversos internautas sobre como o vendedor abordava os passageiros dentro dos coletivos. Nas imagens, o homem aparece vendendo balas e, durante a abordagem, fala palavras intimidatórias às pessoas, questionando os usuários para saber se comprariam a mercadoria. Além disso, ele afirma nas imagens que não tem medo de polícia, vigilante ou advogado, e ofende diretamente um homem que não quis comprar o produto.
VEJA O VÍDEO
DENÚNCIA DA CETURB
Não há informações de quando ou onde o vídeo foi gravado, mas a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou, por nota, que o registro foi feito dentro de um coletivo do Sistema Transcol, que opera linhas na Grande Vitória. O órgão informou que, em casos como esse, a orientação é de que os passageiros façam uma denúncia às autoridades policiais.
No entanto, como no vídeo foi possível ver o número do veículo, a Ceturb afirmou que vai denunciar o fato à polícia. Confira a nota na íntegra.
"Em casos como esse, a orientação é a de que os usuários que presenciaram o fato façam a denúncia imediatamente às autoridades policiais (190 ou 181) para que essa possa agir o mais rápido possível. Contudo, diante do vídeo em que é possível ver no número do veículo, a Ceturb-ES vai denunciar o fato à polícia e se coloca à disposição para ajudar nas investigações que levem à identificação do homem."
PEDIDO DE DESCULPAS
Após a repercussão negativa do vídeo em que aparece abordando os passageiros rispidamente, o próprio vendedor apareceu em uma nova filmagem, desta vez pedindo desculpas a quem se sentiu ofendido.