Vendedor de balas que xingou passageiros no Transcol é detido no ES

Vendedor se arrepende de xingamentos e pede desculpa aos passageiros do Transcol Crédito: Reprodução

vendedor de balas que foi filmado xingando e ofendendo passageiros em um ônibus do Transcol foi detido nesta terça-feira (28). A equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros conseguiu identificar o ambulante e fez a detenção dele no Terminal de Carapina, na Serra. Thiago Nielsen Teixeira, de 35 anos, foi conduzido até a unidade, no Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), na Avenida Marechal Campos, em Vitória, para prestar esclarecimentos.

De acordo com o delegado à frente do caso, Gabriel Monteiro, em entrevista ao repórter Leandro Tedesco, da TV Gazeta, apesar do crime de ameaça ser considerado como de menor potencial ofensivo, pelo fato de o suspeito tê-lo praticado diversas vezes, a pena cabível é somada e o vendedor poderá vir a ser preso. Apesar disso, ele já foi ouvido e liberado pela autoridade policial.

Nós montamos um acompanhamento para localizar esse cidadão e, tão logo feita a localização, o convidamos para comparecer à delegacia para prestar declarações acerca das ameaças que têm realizado nos coletivos. Trata-se de crime de ameaça, de menor potencial ofensivo, mas, pelo jeito ele está cometendo, serão somadas as penas, podendo até vir a ser preso, afirmou a autoridade.

O delegado ressaltou ainda que Thiago já esteve preso anteriormente pelo período de um ano, pelo crime de ameaça, na forma da lei Maria da Penha. Nós pedimos que as pessoas que se sentiram ameaçadas compareçam à delegacia para realizar a representação. Nós encaminharemos ao Judiciário a apreciação destes crimes. A pena em tese é de 3 meses, mas, havendo mais vítimas, é feita a soma dos crimes, podendo levar até uma pena de prisão. Nós já o alertamos dizendo que o que ele está cometendo é crime, frisou.

Ainda segundo Monteiro, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (28), o suspeito afirma estar arrependido. Ele inclusive teria gravado um vídeo demonstrando o arrependimento e dizendo que não iria cometer novamente esses crimes. O que chegou ao nosso conhecimento foi de que ele começou agora a cometer essas atitudes, segundo ele porque estaria usando drogas. Mas ele foi alertado que a Polícia não vai permitir esse tipo de crime, perturbando pessoas que estão nos coletivos, trabalhando, indo para as escolas. Nós já fizemos o acompanhamento para traçar que tipo de viagem ele faz, para auxiliar na investigação. No momento ele foi ouvido e liberado e encaminharemos o procedimento ao Judiciário e ao Ministério Público, concluiu.

ABORDAGEM OFENSIVA

Nesta segunda-feira (27), a reportagem de A Gazeta recebeu o mesmo vídeo de diversos internautas sobre como o vendedor abordava os passageiros dentro dos coletivos. Nas imagens, o homem aparece vendendo balas e, durante a abordagem, fala palavras intimidatórias às pessoas, questionando os usuários para saber se comprariam a mercadoria. Além disso, ele afirma nas imagens que não tem medo de polícia, vigilante ou advogado, e ofende diretamente um homem que não quis comprar o produto.

VEJA O VÍDEO

DENÚNCIA DA CETURB

No entanto, como no vídeo foi possível ver o número do veículo, a Ceturb afirmou que vai denunciar o fato à polícia. Confira a nota na íntegra.

"Em casos como esse, a orientação é a de que os usuários que presenciaram o fato façam a denúncia imediatamente às autoridades policiais (190 ou 181) para que essa possa agir o mais rápido possível. Contudo, diante do vídeo em que é possível ver no número do veículo, a Ceturb-ES vai denunciar o fato à polícia e se coloca à disposição para ajudar nas investigações que levem à identificação do homem."

PEDIDO DE DESCULPAS