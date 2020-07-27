Vendedor de balas xinga e ofende passageiros dentro de Transcol no ES

Vendedor de balas xinga e ofende passageiros dentro de ônibus do sistema Transcol Crédito: Reprodução

Um vídeo que mostra um vendedor de balas Thiago Nielsen Teixeira, de 35 anos, xingando e ofendendo passageiros dentro de um ônibus viralizou em aplicativos de mensagens e redes sociais no último fim de semana. Nas imagens, é possível ver e ouvir um homem desferindo palavras de baixo calão e sendo agressivo com pessoas durante uma viagem enquanto vendia balas no ônibus. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), o registro foi feito dentro de um ônibus do Sistema Transcol.

As imagens foram recebidas pela reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (27). No vídeo, um homem aparece vendendo balas e, durante a abordagem, fala palavras intimidatórias aos passageiros, questionando os usuários para saber se comprariam a mercadoria. Além disso, ele afirma nas imagens que não tem medo de polícia, vigilante ou advogado e ofende diretamente um homem que não quis comprar o produto. Veja o vídeo:

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Se você puder ajudar, amém. Se você está com miséria de me ajudar, leva para casa e joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante e nem de advogado. Para mim é tudo a mesma 'laia'. [...] E você, coroa? Tem não? Vai se f***. Falo logo assim, mando tomar no ** logo, disse o homem.

CETURB VAI DENUNCIAR VENDEDOR À POLÍCIA

Não há informações de quando ou onde o vídeo foi gravado, mas a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb/ES) confirmou, por nota, que o registro foi feito dentro de um coletivo do Sistema Transcol, que opera linhas na Grande Vitória.

O órgão informou que, em casos como esse, a orientação é de que os passageiros façam uma denúncia às autoridades policiais. No entanto, como no vídeo foi possível ver o número do veículo, a Ceturb afirmou que vai denunciar o fato à polícia . Confira a nota na íntegra: