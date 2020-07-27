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Vendedor de balas xinga e ofende passageiros dentro de Transcol no ES

Nas imagens, que foram compartilhadas em aplicativos de mensagens e redes sociais no último fim de semana, é possível ver homem desferindo palavras de baixo calão e sendo agressivo com pessoas enquanto vendia balas durante uma viagem

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:44
Vendedor de balas xinga e ofende passageiros dentro de ônibus do sistema Transcol
Vendedor de balas xinga e ofende passageiros dentro de ônibus do sistema Transcol Crédito: Reprodução
Um vídeo que mostra um vendedor de balas Thiago Nielsen Teixeira, de 35 anos, xingando e ofendendo passageiros dentro de um ônibus viralizou em aplicativos de mensagens e redes sociais no último fim de semana. Nas imagens, é possível ver e ouvir um homem desferindo palavras de baixo calão e sendo agressivo com pessoas durante uma viagem enquanto vendia balas no ônibus. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), o registro foi feito dentro de um ônibus do Sistema Transcol.
As imagens foram recebidas pela reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (27). No vídeo, um homem aparece vendendo balas e, durante a abordagem, fala palavras intimidatórias aos passageiros, questionando os usuários para saber se comprariam a mercadoria. Além disso, ele afirma nas imagens que não tem medo de polícia, vigilante ou advogado e ofende diretamente um homem que não quis comprar o produto.  Veja o vídeo:
Se você puder ajudar, amém. Se você está com miséria de me ajudar, leva para casa e joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante e nem de advogado. Para mim é tudo a mesma 'laia'. [...] E você, coroa? Tem não? Vai se f***. Falo logo assim, mando tomar no ** logo, disse o homem.

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CETURB VAI DENUNCIAR VENDEDOR À POLÍCIA

Não há informações de quando ou onde o vídeo foi gravado, mas a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb/ES) confirmou, por nota, que o registro foi feito dentro de um coletivo do Sistema Transcol, que opera linhas na Grande Vitória.
O órgão informou que, em casos como esse, a orientação é de que os passageiros façam uma denúncia às autoridades policiais. No entanto, como no vídeo foi possível ver o número do veículo, a Ceturb afirmou que vai denunciar o fato à polícia. Confira a nota na íntegra:
"Em casos como esse, a orientação é a de que os usuários que presenciaram o fato façam a denúncia imediatamente às autoridades policiais (190 ou 181) para que essa possa agir o mais rápido possível. Contudo, diante do vídeo em que é possível ver no número do veículo, a Ceturb-ES vai denunciar o fato à polícia e se coloca à disposição para ajudar nas investigações que levem à identificação do homem."

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